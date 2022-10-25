Цели США и Киева в украинском конфликте кардинально расходятся

TAC: Украина мешает жизненным интересам США – предотвращению войны с Россией

Цели США и Киева в украинском конфликте принципиально разные, пишет The American Conservative. Для украинцев это возвращение контроля над Крымом и Донбассом, для Америки главное – избежать ядерной войны с Россией. Чем больше Вашингтон поддерживает Киев, тем сильнее отдаляется от достижения своих целей.

Патрик Бьюкенен

Для президента Владимира Зеленского и Украины Крым и Донбасс являются суверенными территориями, возвращение которых оправдывает полномасштабный военный конфликт с целью изгнания оттуда пришедшей на них армии путинской России. Тем не менее в истории американо-российских отношений вопрос о том, кто контролирует Крым и Донбасс, никогда не был поводом для оправдания возможного военного столкновения между нашими странами. Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве.

На протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР и управлялась из Москвы. И это положение не представляло никакой проблемы для США, находящихся за восемь тысяч километров от Украины.

Для нас главный вопрос в украинско-российском конфликте состоит не в том, кто будет осуществлять контроль над Крымом и Донбассом, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией, которая может перерасти в мировой ядерный Армагеддон. В этом и состоит первостепенный интерес Америки в данном кризисе.

Ничто из происходящего в Восточной Европе не сможет оправдать полномасштабный военный конфликт США с Россией. В конце концов, контроль Москвы над Восточной и Центральной Европой был той привычной ситуацией, которая существовала на протяжении всей холодной войны с 1945 по 1989 год. И США никогда не оспаривали в военном отношении этот результат Второй мировой войны. Мы спокойно жили с этим. Когда в 1956 году венгры восстали в борьбе за свою свободу и независимость, США отказались вмешиваться. Чтобы не рисковать войной с Россией, президент Дуайт Эйзенхауэр бросил венгерских патриотов на произвол судьбы.

Как изменился мир в XXI веке! Хотя сегодня США не обязаны воевать за Украину, мы должны по договору НАТО вступить в конфликт в случае нападения на Словакию, Чехию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу, Литву, Латвию или Эстонию.

И хотя Киев не является членом НАТО, США оказываются главным финансистом и "оружейником" Украины в ее военном конфликте с Россией из-за Крыма и Донбасса, который может включить в себя применение ядерного оружия впервые после Нагасаки.

Короче говоря, наш жизненный интерес — предотвращение войны США с Россией, обладающей ядерным оружием, — может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины, то есть с полным возвращением Крыма и Донбасса.

Если Путин серьезно настроен на бессрочную борьбу за то, чтобы Крым и Донбасс оставались территорией России, насколько далеко готовы зайти мы, американцы, в том, чтобы помочь Украине изгнать русских и вернуть себе эти земли?

Судя по всему, сейчас складывается примерно такая ситуация: по мере того, как американское оружие помогает вытеснять российских солдат из контролируемых регионов Украины, Россия и Путин загоняются в угол, где у них остаются только две альтернативы — принять поражение, унижение и все последствия этого, или пойти на эскалацию, чтобы удержать то, что они сейчас имеют. В какой-то момент эскалация для предотвращения поражения может потребовать преодоления ядерного порога. И Путин, и его соратники уже говорили об этом.

Итог: в какой-то момент этого конфликта достижение военных целей Украины должно заставить Москву задуматься об эскалации или принять поражение.

Чем сложнее будет становиться военная ситуация для России, тем скорее наступит день, когда Путин должен будет либо разыграть своего "пикового туза", чтобы избежать поражения, либо смириться с проигрышем, унижением и даже возможным свержением власти в Москве. Поскольку применение Россией ядерного оружия может привести к войне, в которую могут быть вовлечены Соединенные Штаты, безрассудное преследование Киевом своих жизненно важных интересов — возвращение всех земель, занятых Россией, включая Донбасс и Крым, — в конечном итоге поставит под угрозу жизненно важные интересы США.

Если Киев с помощью американского оружия и других видов поддержки будет вытеснять русских из Крыма и Донбасса, тем самым он будет подталкивать свой конфликт с Россией все ближе к ядерной войне. Стремясь отвоевать утраченную территорию, занятую Россией с 2014 года, Киев все настойчивее толкает Россию к рассмотрению единственного способа предотвратить поражение и национальное унижение — к применению тактического ядерного оружия, а значит, приближению к войне с США.

Чем выше будет уровень потерь российской армии, чем больше поражений будет нанесено России вооруженными и оснащенными США ВСУ, тем выше вероятность того, что Россия разыграет своего "пикового туза", то есть ядерное оружие, чтобы предотвратить поражение и унижение и обеспечить выживание режима.

Короче говоря, чем ближе Путин оказывается к поражению, тем ближе мы подходим к ядерному конфликту, поскольку он все больше представляется тем единственным способом, которым Путин может предотвратить поражение и позор России. Американцам лучше всего начать обдумывать такой исход украинского конфликта, который может положить конец кровопролитию, вернуть большую часть Украины Киеву, но не выглядеть как историческое унижение для России.

Некоторые американцы видят в этом конфликте возможность нанести поражение и опозорить режим Путина и Россию. Те, кто преследует такие цели, должны признать, что чем ближе они подходят к их достижению, тем ближе мы все к применению Россией ядерного оружия.

Вспомните: президент Джон Кеннеди стремился найти достойный выход из кубинского ракетного кризиса для советского руководства и страны, которая его и создала.