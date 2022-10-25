Войти
ИноСМИ

Цели США и Киева в украинском конфликте кардинально расходятся

107
0
0
Флаг США в Киеве, Украина
Флаг США в Киеве, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Nariman El-Mofty

TAC: Украина мешает жизненным интересам США – предотвращению войны с Россией

Цели США и Киева в украинском конфликте принципиально разные, пишет The American Conservative. Для украинцев это возвращение контроля над Крымом и Донбассом, для Америки главное – избежать ядерной войны с Россией. Чем больше Вашингтон поддерживает Киев, тем сильнее отдаляется от достижения своих целей.

Патрик Бьюкенен

Для президента Владимира Зеленского и Украины Крым и Донбасс являются суверенными территориями, возвращение которых оправдывает полномасштабный военный конфликт с целью изгнания оттуда пришедшей на них армии путинской России. Тем не менее в истории американо-российских отношений вопрос о том, кто контролирует Крым и Донбасс, никогда не был поводом для оправдания возможного военного столкновения между нашими странами. Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве.

На протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР и управлялась из Москвы. И это положение не представляло никакой проблемы для США, находящихся за восемь тысяч километров от Украины.

Для нас главный вопрос в украинско-российском конфликте состоит не в том, кто будет осуществлять контроль над Крымом и Донбассом, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией, которая может перерасти в мировой ядерный Армагеддон. В этом и состоит первостепенный интерес Америки в данном кризисе.

Ничто из происходящего в Восточной Европе не сможет оправдать полномасштабный военный конфликт США с Россией. В конце концов, контроль Москвы над Восточной и Центральной Европой был той привычной ситуацией, которая существовала на протяжении всей холодной войны с 1945 по 1989 год. И США никогда не оспаривали в военном отношении этот результат Второй мировой войны. Мы спокойно жили с этим. Когда в 1956 году венгры восстали в борьбе за свою свободу и независимость, США отказались вмешиваться. Чтобы не рисковать войной с Россией, президент Дуайт Эйзенхауэр бросил венгерских патриотов на произвол судьбы.

Как изменился мир в XXI веке! Хотя сегодня США не обязаны воевать за Украину, мы должны по договору НАТО вступить в конфликт в случае нападения на Словакию, Чехию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу, Литву, Латвию или Эстонию.

И хотя Киев не является членом НАТО, США оказываются главным финансистом и "оружейником" Украины в ее военном конфликте с Россией из-за Крыма и Донбасса, который может включить в себя применение ядерного оружия впервые после Нагасаки.

Короче говоря, наш жизненный интерес — предотвращение войны США с Россией, обладающей ядерным оружием, — может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины, то есть с полным возвращением Крыма и Донбасса.

Если Путин серьезно настроен на бессрочную борьбу за то, чтобы Крым и Донбасс оставались территорией России, насколько далеко готовы зайти мы, американцы, в том, чтобы помочь Украине изгнать русских и вернуть себе эти земли?

Судя по всему, сейчас складывается примерно такая ситуация: по мере того, как американское оружие помогает вытеснять российских солдат из контролируемых регионов Украины, Россия и Путин загоняются в угол, где у них остаются только две альтернативы — принять поражение, унижение и все последствия этого, или пойти на эскалацию, чтобы удержать то, что они сейчас имеют. В какой-то момент эскалация для предотвращения поражения может потребовать преодоления ядерного порога. И Путин, и его соратники уже говорили об этом.

Итог: в какой-то момент этого конфликта достижение военных целей Украины должно заставить Москву задуматься об эскалации или принять поражение.

Чем сложнее будет становиться военная ситуация для России, тем скорее наступит день, когда Путин должен будет либо разыграть своего "пикового туза", чтобы избежать поражения, либо смириться с проигрышем, унижением и даже возможным свержением власти в Москве. Поскольку применение Россией ядерного оружия может привести к войне, в которую могут быть вовлечены Соединенные Штаты, безрассудное преследование Киевом своих жизненно важных интересов — возвращение всех земель, занятых Россией, включая Донбасс и Крым, — в конечном итоге поставит под угрозу жизненно важные интересы США.

Если Киев с помощью американского оружия и других видов поддержки будет вытеснять русских из Крыма и Донбасса, тем самым он будет подталкивать свой конфликт с Россией все ближе к ядерной войне. Стремясь отвоевать утраченную территорию, занятую Россией с 2014 года, Киев все настойчивее толкает Россию к рассмотрению единственного способа предотвратить поражение и национальное унижение — к применению тактического ядерного оружия, а значит, приближению к войне с США.

Чем выше будет уровень потерь российской армии, чем больше поражений будет нанесено России вооруженными и оснащенными США ВСУ, тем выше вероятность того, что Россия разыграет своего "пикового туза", то есть ядерное оружие, чтобы предотвратить поражение и унижение и обеспечить выживание режима.

Короче говоря, чем ближе Путин оказывается к поражению, тем ближе мы подходим к ядерному конфликту, поскольку он все больше представляется тем единственным способом, которым Путин может предотвратить поражение и позор России. Американцам лучше всего начать обдумывать такой исход украинского конфликта, который может положить конец кровопролитию, вернуть большую часть Украины Киеву, но не выглядеть как историческое унижение для России.

Некоторые американцы видят в этом конфликте возможность нанести поражение и опозорить режим Путина и Россию. Те, кто преследует такие цели, должны признать, что чем ближе они подходят к их достижению, тем ближе мы все к применению Россией ядерного оружия.

Вспомните: президент Джон Кеннеди стремился найти достойный выход из кубинского ракетного кризиса для советского руководства и страны, которая его и создала.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Россия
Румыния
Словакия
США
Украина
Чехия
Эстония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Nimitz
Ядерный щит
Похожие новости
19.07.2022
Расширение НАТО принесет США только головную боль
25.05.2022
В борьбе России и НАТО открылся новый фронт
23.05.2022
Эти американцы точно осудили бы расширение НАТО на восток
01.03.2022
ТАС: у Путина есть рациональные причины для операции на Украине
04.04.2019
The American Conservative (США): господин президент, закройте НАТО для новых членов навсегда
23.06.2011
Общеевропейская ПРО: первая капля в море потребностей ("Nasz Dziennik", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 00:29
  • 8
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 25.10 00:20
  • 36144
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.10 22:03
  • 1
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 24.10 16:06
  • 4
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 24.10 14:46
  • 1
"Фамильное сокровище" России одним ударом уничтожит военные объекты США
  • 24.10 14:02
  • 3
Путин подписал указ об образовании совета по обеспечению потребностей армии
  • 24.10 12:06
  • 0
Украина «задвинет» Германию на задворки Европы
  • 24.10 11:30
  • 0
Молодежь, революция, война. «Вооруженный мятеж» — часть вторая
  • 24.10 10:10
  • 3
Токио и Канберра пообещали международный ответ при применении ядерного оружия на Украине
  • 24.10 10:05
  • 1
Мировая энергетическая инфраструктура в опасности. И вот почему
  • 24.10 02:36
  • 1
"Оборонный" КС будет в том числе решать вопросы с ценами на необходимые для войск товары
  • 24.10 02:36
  • 1
Источник: Госдума и Минобороны договорились о встречах в закрытых форматах
  • 24.10 01:02
  • 22
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 23.10 23:21
  • 5
Польские спутники указывают украинцам российские цели
  • 23.10 18:32
  • 3
Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных