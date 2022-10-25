Космический корабль "Прогресс МС-19" затопили в Тихом океане

Несгоревшие элементы корабля упали в несудоходном районе океана

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-19", отстыковавшийся в понедельник от Международной космической станции (МКС), затоплен в несудоходной части Тихого океана. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

"Грузовой корабль "Прогресс МС-19" был сведен с орбиты, вошел в земную атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

"Прогресс МС-19" освободил стыковочный узел для следующего корабля, запуск которого запланирован на 26 октября.

Ранее Роскосмос сообщал, что вместе "Прогрессом МС-19" с МКС будут удалены мусор и отработавшее ресурс оборудование.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты. "Прогресс МС-19" был запущен с космодрома Байконур 15 февраля, он доставил на МКС около 1 600 кг грузов, в том числе аппаратуру, расходные материалы системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и еду для космонавтов, топливо, питьевую воду, сжатый азот. Кроме того, на борту "Прогресса" на МКС отправились шесть наноспутников "ЮЗГУ-55" нумерацией 5-10.