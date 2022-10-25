Ростех выполняет гособоронзаказ почти на 100% все последние годы

Глава госкорпорации Сергей Чемезов также сообщил о досрочных поставках продукции по некоторым контрактам

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Уровень выполнения заданий гособоронзаказа (ГОЗ) "Ростехом" в течение последних лет составляет почти 100%. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью газете "Ведомости".

"Исполнение ГОЗа у "Ростеха" на протяжении всех последних лет - почти 100%. Все, что должны, - отгружаем, нередко с опережением графика. Наращиваем объемы производства и сокращаем сроки поставок, насколько это возможно", - приводит его слова газета.

Глава "Ростеха" также сообщил о досрочных поставках продукции по некоторым контрактам. Речь идет о бронетехнике, вертолетах и боеприпасах. "Ускорились максимально, производства перевели на усиленный режим - в три-четыре смены", - подчеркнул Чемезов.