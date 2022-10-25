В Ростехе заявили о готовности поставлять нужное число дронов "Ланцет" и "КУБ

На роликах из зоны военной операции есть примеры их успешного применения, отметил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" готова поставлять дроны-камикадзе "КУБ" и "Ланцет" при условии заказа. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью газете "Ведомости".

"В тех сегментах беспилотных летательных аппаратов (БЛА), где мы работаем, результаты есть. "Калашников", например, делает дроны-камикадзе "Ланцет" и "КУБ". На роликах из зоны СВО есть примеры их успешного применения. Мы готовы поставлять их в необходимых объемах, если будет заказ", - приводит его слова газета.

Беспилотник "КУБ" разработан компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников" Ростеха). Дрон имеет боевую часть весом 3 кг. Максимальная длительность полета - 30 минут, скорость - 130 км/час. Барражирующий боеприпас "КУБ" в ноябре 2021 года успешно прошел государственные испытания. В 2022 году были запланированы его серийные поставки в Вооруженные силы РФ.

Беспилотник "Ланцет", тоже производства ZALA Aero, оснащен несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. Беспилотник имеет телевизионный канал связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг.