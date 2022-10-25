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Вестник Мордовии

Успех КНР: сбивающий ПТУР комплекс активной защиты замечен на танке VT-4

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие

Китайские танки VT-4 получили комплексы активной защиты (КАЗ). Как отмечает проект "РГ: русское оружие", предполагается, что такой модернизированный образец будет показан на 13-м Международном авиационно-космическом салоне Airshow China-2022, который откроется 8 ноября в Чжухае.

Судя по уже обнародованной фотографии, на танке установлен вариант КАЗ, ранее известный как GL1 Raptor. Его разработки, по некоторым данным, начались еще в конце 90-х годов.

Этот комплекс испытывался на Type 96. От зарубежных аналогов он отличается уменьшенной до 300 кг массой. Несмотря на публикации видеороликов, где показан успешный перехват противотанковых боеприпасов, по всей видимости, полностью довести до ума его удалось только недавно.

В то же время некоторые из российских экспертов считают, что речь идет только о системе постановки завес, смонтированной на специальных поворотных устройствах. Отстреливаемые ими гранаты будут не уничтожать, а существенно затруднять обнаружение и наведение боеприпасов.

Танки VT-4 в настоящее время уже экспортировались в Пакистан, Таиланд и Нигерию. В составе сухопутных сил последней они принимали участие в боевых действиях против террористов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Нигерия
Пакистан
Таиланд
Продукция
MBT-3000
Type 96
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