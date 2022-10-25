"Ростех": новую самоходную пушку 2С25М оснастят комплексом подавления

"Ростех": новую пушку 2С25М оснастят комплексом оптико-электронного подавления

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Новую российскую самоходную противотанковую пушку 2С25М оснастят комплексом оптико-электронного подавления и дополнительной броней, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

"В настоящее время входящим в "Ростех" холдингом "Высокоточные комплексы" ведется проработка возможности усиления защиты 2С25М путем установки на нее комплекса оптико-электронного подавления, а также комплекта дополнительного бронирования. Данные мероприятия позволят повысить защищенность экипажа и живучесть машины на поле боя", - сказал он.

Согласно открытым источникам, комплексы оптико-электронного подавления, устанавливаемые на бронетехнику, необходимы, в частности, для нарушения работы систем наведения противотанковых управляемых ракет.

Ранее Оздоев сообщил РИА Новости, что новая российская самоходная противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом, что значительно повысило эффективность борьбы с легкими укреплениями и живой силой противника.

По открытым данным, снаряды с дистанционным подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем. Это, например, позволяет эффективно поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее – снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей.

Самоходная противотанковая пушка 2С25М на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы"). Она вооружена артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. Самоходная пушка развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву – до 9 километров в час.