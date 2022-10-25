ВВС Индии заказали 70 учебно-тренировочных самолетов НТТ-40 национального производства

20 октября 2022 года военно-воздушные силы Индии подписали с индийской государственной авиастроительной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) контракт на закупку 70 турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов НТТ-40 национальной разработки общей стоимостью 6800 кроров рупий (824 млн долл). Cамолеты НТТ-40 должны производиться на предприятиях HAL в Бангалоре и Насике с началом поставок через 20 месяцев после подписания контракта - то есть с середины 2024 года.

Первый опытный образец индийского турбовинтового учебно-тренировочного самолета HAL HTT-40 (номер TSR001) (с) HAL

НТТ-40 (Hindustan Turbo Trainer-40) позиционируется как самолет начальной и основной подготовки летчиков и разрабатывался HAL с 2012 года по собственной инициативе и первоначально за собственные средства. С самого начала проект НТТ-40 без энтузиазма был встречен руководством ВВС Индии, выступавшим за закупку швейцарских самолетов Pilatus PC-7 Mk II того же назначения, которыми индийские ВВС очень довольны. ВВС Индии получили 75 самолетов Pilatus PC-7 Mk II и пытались заказать еще 38, однако соглашение о приобретении последних было аннулировано в 2019 году под давлением со стороны правительства Индии в пользу закупки НТТ-40.

Под лозунгом "Make In India" HAL смогла в 2015 году пробить государственное финансирование проекта НТТ-40, а в октябре 2015 года - добиться одобрения со стороны совета по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council - DAC) правительства Индии предстоящей закупки 68 серийных самолетов НТТ-40 для ВВС Индии (при этом одновременно была одобрена закупка и указанной второй партии из 38 Pilatus PC-7 Mk II). После этого в ноябре 2015 года ВВС Индии официально присоединились к программе создания НТТ-40, однако фактически лишь в 2019 году окончательно согласились с закупкой НТТ-40. В феврале 2021 года ВВС Индии выдали HAL формальный запрос на поставку 70 самолетов НТТ-40 с опционом еще на 38.

DAC еще дважды официально утверждал закупку самолетов НТТ-40, борясь с явным сопротивлением ВВС Индии - в ноябре 2018 года была одобрена закупка 70 самолетов, а в августе 2020 года - уже 106 самолетов (поскольку закупка 38 Pilatus PC-7 Mk II была уже отменена). Тем не менее в итоге ВВС Индии согласились на приобретение пока только 70 самолетов НТТ-40, а вопрос о закупке еще 36-38 единиц отложен до получения опыта эксплуатации этих самолетов в ВВС.

Первый прототип самолета НТТ-40 (номер TSR001) был выкачен на предприятии HAL в Бангалоре 2 февраля 2016 года и совершил там первый полет 31 мая 2016 года. Второй прототип (TSR002) совершил первый полет 19 мая 2017 года. Оба этих самолета и остаются до настоящего времени единственными построенными НТТ-40. В июне 2022 года НТТ-40 получил индийский временный военный сертификат типа.

Самолет НТТ-40 впервые спроектирован HAL в полностью цифровом виде по "безбумажной" технологии. Самолет оснащен американским турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12B мощностью 1150 л.с. (двигатели той же серии Honeywell TPE331-5 также используются на производимых HAL транспортно-пассажирских самолетах Dornier Do 228). В июле 2022 года HAL подписала с Honeywell контракт на сумму более 100 млн долл на закупку 88 двигателей TPE331-12B для оснащения серийных самолетов НТТ-40.

HAL ранее заявляла и о планах создания вооруженного варианта НТТ-40.