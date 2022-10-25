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РИА Новости

Эксперт: боевые дельфины могут охранять Севастопольскую бухту

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Дельфины
Дельфины.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Ed Dunens / Common Dolphins

Эксперт Мухаметов: боевые дельфины могут охранять Севастопольскую бухту от диверсантов

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Боевые дельфины могут привлекаться для охраны Севастопольской бухты от подводных диверсантов, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

На днях в американском издании 19Fortyfive обозреватель Блейк Стилуэлл заявил, что Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море.

"Боевые дельфины действительно занимаются противодиверсионной работой, в том числе они могут охранять вход в Севастопольскую бухту", - рассказал РИА Новости Мухаметов.

По его словам, дельфины используются в поиске диверсантов давно, и в этом нет "ничего специфического". Работы начались в конце 60-х как в СССР, так и в США. В Советском Союзе главный центр появился на Черном море в Севастопольской бухте. Одних дельфинов готовили к поиску подводных диверсантов, других - к поиску подводных мин.

"При распаде СССР и делении Черноморского флота подразделение с дельфинами попало к Украине, и ими практически не занимались. Когда в 2014 году Крым и Севастополь вернулись в состав России, вернулась и база – в состав подводных диверсионных сил и средств (ПДСС). Работы с дельфинами снова активизировались", - сказал Мухаметов.

Он также подчеркнул, что для противодиверсионной работы можно привлечь только черноморских афалин – крупных дельфинов. Их длина 3,5 метра, вес – около 300 килограммов, они лучше поддаются дрессировке и способны выполнять задачи противодиверсионной работы.

При этом океанолог назвал "крайне маловероятной" версию, что дельфины могут применяться для подрыва кораблей.

"Для этой цели особого смысла использовать дельфинов нет. Чтобы подготовить дельфина нужно, как минимум, два года, несмотря на то, что они умные и хорошо поддаются дрессировке. Тратить два года на то, чтобы что-то подорвать? К тому же, на дельфина можно установить, условно, 10 килограммов взрывчатки, а у торпеды боевая часть – 400 килограммов. Вещи несопоставимые", - пояснил он.

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