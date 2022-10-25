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ТАСС

Разработчик торпеды ЭТ-1Э заявил о ее способности самостоятельно обходить помехи

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УЭТ-1Э
533-мм электрическая торпеда УЭТ-1Э (ОКР "Ихтиозавр") разработки АО "Завод "Дагдизель" .
Источник изображения: Максим Климов

Торпеда сама решает многие задачи, которые не задает корабль, отметил врио гендиректора завода "Дагдизель" Султанахмед Асалиев

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Новая электрическая торпеда ЭТ-1Э в процессе выполнения задач способна самостоятельно принимать ряд решений, включая обход помех. Об этом ТАСС сообщил врио гендиректора завода "Дагдизель" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) Султанахмед Асалиев.

"Это цифровая торпеда [ЭТ-1Э]. Она сама решает многие задачи, которые не задает корабль. В остальных торпедах корабль задал параметры - она их выполняет. А здесь торпеда по многим параметрам сама принимает решения. Это, во-первых, обход помех. Решена проблема попадания по неподвижной цели и всплывающей цели", - сказал он.

Асалиев указал на низкую шумность торпеды благодаря вентильному электродвигателю с постоянными магнитами. Помимо прочего, такая силовая установка не нагревается. "На всех остальных за несколько минут нагревается до 600 градусов, из-за чего идут большие помехи", - сказал он и добавил, что благодаря этому дальность обнаружения торпедой вырастает в 2,5 раза.

Электрическая торпеда ЭТ-1Э разработана в государственном научно-производственном предприятии (ГНПП) "Регион", являющимся крупнейшим российским разработчиком морского торпедного и авиационного вооружения. Торпеда способна поражать любые надводные, подводные и береговые цели на расстоянии до 18 км в сложной помеховой обстановке, в том числе на мелководье и подо льдом. ЭТ-1Э может применяться с подводных лодок с торпедными аппаратами калибра 533 мм.

Ранее заместитель гендиректора ГНПП "Регион" Дмитрий Бензорук рассказал ТАСС, что торпеда ЭТ-1Э прошла испытания на атомных и дизельных подводных лодках, подтвердив безопасность своего размещения на носителях. Он также сообщил, что торпеда может быть оснащена дополнительными модулями благодаря модульной конструкции.

Впервые ЭТ-1Э представили в экспозиции КТРВ на международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который проходил с 15 по 21 августа в подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот". 

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Компании
Дагдизель
Корпорация ТРВ
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