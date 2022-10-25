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ТАСС

Передачу ВМФ России стелс-корвета "Меркурий" могут перенести на 2023 год

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Построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвет "Меркурий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1007, изначально носил название "Ретивый") выходит на заводские ходвые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022
Построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвет "Меркурий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1007, изначально носил название "Ретивый") выходит на заводские ходвые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

Корвет еще не проходил ревизию после испытаний, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Передача Военно-морскому флоту РФ многоцелевого корвета проекта 20380 "Меркурий" может быть перенесена на начало 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Корвет "Меркурий" еще не проходил ревизию после испытаний. Пессимистичный срок его передачи флоту - начало будущего года", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС сообщал, что "Меркурий" планировали передать флоту к октябрю 2022 года.

По состоянию на август, на корвете завершались заводские ходовые и государственные испытания, устранялись замечания государственной комиссии.

"Меркурий" - пятый корабль проекта 20380 из числа построенных на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Основой противокорабельного вооружения проекта является ракетный комплекс "Уран" в составе двух четырехконтейнерных наклонных пусковых установок с боекомплектом из 8 противокорабельных ракет Х-35У с дальностью стрельбы до 260 км.

Корвет был заложен 20 февраля 2015 года под названием "Ретивый". 15 октября 2021 года было принято решение о переименовании корвета, носившего название "Ретивый", в "Меркурий" в честь парусного корабля Черноморского флота (ЧФ), отличившегося в русско-турецкой войне 1828-1829 годах. Предполагается, что корвет войдет в состав ЧФ.

При строительстве многоцелевых корветов (сторожевых кораблей) ближней морской зоны проектов 20380/20386 используется технология стелс. Использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корвета. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки. 

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Страны
Россия
Продукция
Х-35
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
ЧФ
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