Передачу ВМФ России стелс-корвета "Меркурий" могут перенести на 2023 год

Построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвет "Меркурий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1007, изначально носил название "Ретивый") выходит на заводские ходвые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022.

Корвет еще не проходил ревизию после испытаний, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Передача Военно-морскому флоту РФ многоцелевого корвета проекта 20380 "Меркурий" может быть перенесена на начало 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Корвет "Меркурий" еще не проходил ревизию после испытаний. Пессимистичный срок его передачи флоту - начало будущего года", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС сообщал, что "Меркурий" планировали передать флоту к октябрю 2022 года.

По состоянию на август, на корвете завершались заводские ходовые и государственные испытания, устранялись замечания государственной комиссии.

"Меркурий" - пятый корабль проекта 20380 из числа построенных на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Основой противокорабельного вооружения проекта является ракетный комплекс "Уран" в составе двух четырехконтейнерных наклонных пусковых установок с боекомплектом из 8 противокорабельных ракет Х-35У с дальностью стрельбы до 260 км.

Корвет был заложен 20 февраля 2015 года под названием "Ретивый". 15 октября 2021 года было принято решение о переименовании корвета, носившего название "Ретивый", в "Меркурий" в честь парусного корабля Черноморского флота (ЧФ), отличившегося в русско-турецкой войне 1828-1829 годах. Предполагается, что корвет войдет в состав ЧФ.

При строительстве многоцелевых корветов (сторожевых кораблей) ближней морской зоны проектов 20380/20386 используется технология стелс. Использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корвета. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки.