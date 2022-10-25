Минфин заявил, что бюджет России в 2023-2025 годах обеспечит все социальные обязательства

В ведомстве добавили, что база расходов в 2023 году довольно высокая

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сохранение высоких расходов бюджета в 2023-2025 годах позволяет обеспечить все социальные обязательства государства, не нарушая макростабильность. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью РБК.

"В целом объем расходов бюджета сохраняется на уровне чуть больше 29 трлн руб. в каждый из 2023-2025 годов. Это уровень текущего года, в котором объем расходов выше нормального, потратим все нефтегазовые доходы и все равно будем иметь дефицит бюджета. Сохранение на предстоящую трехлетку высокого уровня расходов позволяет уместить туда как новые приоритеты, так и прежние решения, обеспечить все социальные обязательства, не нарушая макростабильность", - подчеркнул Силуанов.

Он добавил, что база расходов в 2023 году довольно высокая. "Давайте взглянем на допандемийный 2019-й. А там были расходы 18 трлн рублей", - сказал Силуанов. По его словам, если привести расходы по годам к постоянным ценам, в следующем году бюджет должен получить 23 трлн рублей вместо 29 трлн рублей.

Силуанов также надеется, что случаев, когда банки будут списывать кредиты погибших в СВО, будет не много и они не приведут к издержкам банков.

"Надеюсь, что таких случаев будет не много и это не приведет к издержкам банков. В конечном счете все вносят свой вклад в достижение задач, поставленных при проведении специальной военной операции. Банки тоже поучаствуют", - сказал Силуанов.