Рябков заявил, что параметры защитной зоны для ЗАЭС уже обсуждаются

Замглавы МИД РФ добавил, что Россия находится в плотном контакте с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Параметры зоны защиты вокруг Запорожской АЭС уже обсуждаются, необходим также процесс их согласования с МАГАТЭ. Об этом заявил в интервью газете "Известия" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Защитная зона [для ЗАЭС] - это другое, ее параметры находятся в процессе обсуждения. Мы думаем, что некий процесс согласования, в том числе дипломатический, с агентством параметров такой защитной зоны не просто возможен - он необходим", - сказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Россия находится в плотном контакте с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "Мы находимся в тесном контакте с гендиректором Гросси, работа с секретариатом МАГАТЭ продолжается, на Запорожской атомной станции находятся специалисты агентства, - добавил он. - Все это, по-моему, очень конкретное проявление нашего конструктивного ответственного подхода. Скрывать нам нечего".

Рябков подчеркнул, что договоренности о демилитаризованной зоне на ЗАЭС невозможны. "Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны - мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность", - отметил замглавы МИД РФ.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подконтрольной Украине. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.