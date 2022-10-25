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ТАСС

Остин в разговоре с Шойгу отметил важность продолжения двусторонних контактов

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/Alex Brandon

В заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера говорится, что министр обороны страны "отверг любые предлоги для российской эскалации и подтвердил ценность дальнейших контактов" в свете проведения РФ спецоперации на Украине

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в воскресенье подчеркнул важность дальнейших двусторонних контактов в свете проведения Россией военной спецоперации на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера.

"Министр обороны Ллойд Остин 23 октября побеседовал по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу, запросившим повторный разговор", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что "Остин отверг любые предлоги для российской эскалации и подтвердил ценность дальнейших контактов" в свете проведения РФ спецоперации на Украине.

Минобороны РФ ранее в этот же день заявило, что Шойгу в ходе телефонного разговора с Остином обсудил ситуацию на Украине. В пятницу по инициативе американской стороны также состоялся телефонный разговор Шойгу и Остина.

Ранее в воскресенье Шойгу провел телефонные разговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, главой Минобороны Французской Республики Себастьеном Лекорню и турецким министром обороны Хулуси Акаром. Российский министр довел до своих коллег озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением так называемой грязной бомбы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на ядерный шантаж со стороны Украины. По ее словам, Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в "грязную бомбу". 

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