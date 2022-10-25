NYT: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с БПЛА

Как утверждает издание, неназванный украинский чиновник сообщил не под запись, что Израиль "передал разведданные, полезные в борьбе с иранскими дронами"

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Израиль предоставил Украине разведывательные данные, необходимые для борьбы с якобы поставляемыми Ираном России беспилотниками. С таким утверждением выступила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Как утверждает The New York Times, неназванный украинский чиновник сообщил изданию не под запись, что Израиль "передал разведданные, полезные в борьбе с иранскими дронами". Ранее о том, что Израиль предоставляет украинскому руководству данные военной разведки и информацию аналитического характера, которая необходима для противодействия якобы использованию Россией иранских беспилотников, сообщала со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

В минувший вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что его страна направит правительству Израиля официальную ноту с просьбой незамедлительно предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. На следующий день глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство вместе со странами НАТО поддерживает Украину, однако по-прежнему не намерено поставлять Киеву вооружение "по оперативным соображениям". Выступая на встрече с послами государств - членов Евросоюза, Ганц подчеркнул, что Израиль продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь и поставлять невоенное снаряжение.

Ранее официальные лица РФ и Ирана отвергали утверждения ряда западных СМИ о поставках иранских беспилотников России для использования их на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что РФ использует БПЛА отечественного производства.