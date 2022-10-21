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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

ЦАГИ совершенствует технологии создания высокоэффективных крыльев с распределенной силовой установкой

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Испытания крыльев с распределенной силовой установкой
Испытания крыльев с распределенной силовой установкой.
Источник изображения: Пресс-служба ЦАГИ

Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») провели очередной этап исследований эффективности применения распределенных силовых установок для региональных самолетов. Испытания проводились в рамках научно-исследовательской работы, выполняемой кооперацией российских предприятий с головным исполнителем ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова» по заказу Минпромторга России.

Одним из эффективных способов увеличения подъемной силы крыла является обдув его поверхности струей от воздушного винта. Это решение актуально при малых скоростях полета, когда необходимо сохранять высокое значение подъемной силы и обеспечивать устойчивость самолета. С этой целью специалисты ЦАГИ провели исследования аэродинамических эффектов положительного взаимного влияния распределенной силовой установки (РСУ) и крыла самолета.

На модели крыла вдоль передней кромки были установлены винтовые движители, которые обеспечили равномерный и «бесшовный» обдув крыла. Также были разработаны, спроектированы и изготовлены различные виды механизации для обеспечения наилучших условий обтекания крыла.


Испытания крыльев с распределенной силовой установкой.
Источник: Пресс-служба ЦАГИ

Эксперименты проводились в аэродинамической трубе Т-102 ЦАГИ при разных скоростях потока и режимах работы силовой установки.

В результате испытаний ученые института смогли найти наиболее эффективные сочетания оборотов воздушных винтов и положений элементов механизации. Это позволит удовлетворить более строгим требованиям по базированию региональных самолетов на аэродромах класса «Д» (длина взлетно-посадочной полосы — 1 000 м) и самолетов малой авиации на аэродромах класса «Е» (длина взлетно-посадочной полосы — 500 м).

Полученные результаты лягут в основу валидации математических моделей, с использованием которых специалисты ЦИАМ проведут расчетно-экспериментальные исследования узлов и систем перспективных региональных самолетов, в том числе с гибридными силовыми установками.

В дальнейшем ученые ЦАГИ и ЦИАМ смогут использовать полученные результаты для улучшения летно-технических характеристик и точности проектирования перспективных летательных аппаратов и их силовых установок.

МОСКВА, Пресс-служба ЦАГИ

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ЦАГИ
ЦИАМ им. Баранова
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