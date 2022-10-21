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ТАСС

Великобритания поставит 25 тыс. комплектов зимней формы для ВСУ

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Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

Министр обороны страны Бен Уоллес также сообщил, что Лондон продолжит поставлять Киеву средства радиоэлектронной борьбы

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Великобритания направит 25 тыс. комплектов зимней формы для украинских военнослужащих в рамках зимнего пакета помощи Киеву. Об этом в четверг сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента.

"Поддержка Украины остается основным приоритетом в деятельности Минобороны [Великобритании]. <...> В условиях приближающейся зимы мы разрабатываем пакет помощи, включающий 25 тыс. комплектов зимней формы", - сказал Уоллес, уточнив, что Лондон продолжит поставлять средства радиоэлектронной борьбы, которые "дают дополнительную защиты от беспилотников дальнего действия и ракет".

Ранее глава британского Минобороны проинформировал, что Лондон передал Киеву в общей сложности 6,9 тыс. ПТРК и ракет к ним, в том числе 5 тыс. комплексов NLAW, 120 бронемашин, шесть из обещанных 10 самоходных зенитных установок Storme, оснащенных ракетами Starstreak, несколько десятков гаубиц М109 и 36 буксируемых орудий L119, высокоточные ракеты Brimstone, РСЗО M270, десятки тысяч артиллерийских снарядов, барражирующие боеприпасы и 4,5 тонны пластичных взрывчатых веществ.

Кроме того, Лондон обещал каждые четыре месяца обучать 10 тыс. украинских солдат на рассчитанных на три недели курсах подготовки. На прошлой неделе также стало известно, что правительство Великобритании поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS. 

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Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
AGM-114
AMRAAM
M109
NASAMS
Проекты
БПЛА
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