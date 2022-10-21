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Военное обозрение

Мишустин: Запад украл у России сотни миллиардов долларов

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Источник изображения: topwar.ru

Запад украл у России сотни миллиардов долларов. Речь идет о валютных резервах нашей страны.

Об этом говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего выступления на международном экспортном форуме «Сделано в России».

Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов

- заявил глава правительства.

Он также отметил, что санкции, введенные западными странами против России с целью нанесения ей ущерба, в первую очередь бьют по тем, кто их вводил. Мишустин напомнил, что сейчас они столкнулись с безудержным ростом тарифов на электроэнергию, природный газ, а также стремительным подорожанием потребительских товаров.

В конце июня американский Минфин заявил, что за предыдущие сто дней удалось заблокировать средства Центробанка России и попавших под санкции граждан нашей страны на сумму, превышающую 330 миллиардов долларов. Это означает, что, несмотря на сложные отношения с западными странами, валютные резервы нашей страны были для них в пределах досягаемости.

По большей части речь идет о долларах и евро. В частности, серьезные проблемы возникли у российских банков, имевших корреспондентские счета в финансовых учреждениях стран Запада. Они предназначались для обслуживания сделок клиентов в долларах и евро. Эти счета были закрыты, а находившиеся на них средства заблокированы.

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Страны
Россия
США
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