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Запад украл у России сотни миллиардов долларов. Речь идет о валютных резервах нашей страны.

Об этом говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего выступления на международном экспортном форуме «Сделано в России».

Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов

- заявил глава правительства.

Он также отметил, что санкции, введенные западными странами против России с целью нанесения ей ущерба, в первую очередь бьют по тем, кто их вводил. Мишустин напомнил, что сейчас они столкнулись с безудержным ростом тарифов на электроэнергию, природный газ, а также стремительным подорожанием потребительских товаров.

В конце июня американский Минфин заявил, что за предыдущие сто дней удалось заблокировать средства Центробанка России и попавших под санкции граждан нашей страны на сумму, превышающую 330 миллиардов долларов. Это означает, что, несмотря на сложные отношения с западными странами, валютные резервы нашей страны были для них в пределах досягаемости.

По большей части речь идет о долларах и евро. В частности, серьезные проблемы возникли у российских банков, имевших корреспондентские счета в финансовых учреждениях стран Запада. Они предназначались для обслуживания сделок клиентов в долларах и евро. Эти счета были закрыты, а находившиеся на них средства заблокированы.