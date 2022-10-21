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ЦАМТО

В Португалию прибыл первый самолет KC-390

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KC-390
KC-390.
Источник изображения: embraer.com

ЦАМТО, 20 октября. Первый самолет ВТА KC-390, приобретенный Минобороны Португалии у бразильской компании Embraer, 16 октября совершил посадку на авиабазе №11 (Бежа) ВВС Португалии.

Самолет вылетел с предприятия Embraer в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Паулу) 15 октября.

Как планируется, после завершения этапа интеграции, соответствующего стандарту НАТО, а также дооборудования и сертификации Национальным аэронавигационным управлением Португалии (AAN), KC-390 будет принят на вооружение португальских ВВС. Как предполагается, оснащение KC-390 будет выполняться на предприятии компании OGMA, являющейся подразделением Embraer в Португалии. Первый португальский экипаж прошел курс обучения пилотированию самолета в ноябре 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Португалии и бразильская Embraer подписали договор о приобретении в рамках программы модернизации португальских ВВС пяти самолетов KC-390 "Миллениум" в версии транспорта-заправщика 22 августа 2019 года. Контракт также предусматривает поставку тренажера, наземного оборудования, систем дозаправки в воздухе, системы медицинской эвакуации, средств самообороны, оказание услуг материально-технического обеспечения. Соглашение включает опцион на поставку шестого самолета.

Предполагается, что первый KC-390 будет принят на вооружение в 2023 году. Поставки будут выполняться с темпом один самолет в год и завершатся к февралю 2027 года. Ранее бюджет проекта был объявлен в размере 827 млн. евро.

Самолет KC-390 соответствует требованиям ВВС Португалии, может применяться для выполнения различных задач, включая перевозку и десантирование войск и грузов, а также дозаправку в полете. В числе возможных гражданских задач названы: оказание гуманитарной помощи, медицинская эвакуация, поисково-спасательные операции и тушение лесных пожаров.

Португалия является первым европейским покупателем KC-390. Позднее к ней присоединится Венгрия, которая получит первый самолет в 2024 году. В июне 2022 года Министерство обороны Нидерландов сообщило, что выбрало C-390 "Миллениум" в качестве замены C-130H "Геркулес".

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Страны
Венгрия
Нидерланды
Португалия
Продукция
C-130
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