Британский министр заявил о важности поддержания связи с Шойгу

Минобороны Британии: несмотря на ситуацию в мире, важно поддерживать связь с Минобороны РФ

МОСКВА, 20 октября/ Радио Sputnik. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, важно продолжать поддерживать профессиональную связь с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте.

"Важно, чтобы мы поддерживали профессиональную связь с российским министром обороны и осознавали, что мы можем обсуждать важные вопросы в эти времена", – приводит РИА Новости слова британского министра.

Он также отметил существование постоянной возможности общаться с российским министром. Это "не особо легко" и непросто в рамках международного сообщества, но это возможно, подчеркнул Уоллес.

Глава Минобороны Британии пообещал, что, если возможность поддерживать связь с Шойгу пропадет, он найдет другие пути для общения с российскими коллегами. По словам Уоллеса, у него есть "близкие союзники", которые смогут ему помочь в этом.

Ранее радио Sputnik сообщало, что СБУ объявила в розыск главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

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