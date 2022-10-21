США вытесняет российскую авиатехнику из Египта

Вместо Су-35С Каиру предлагается древний F-15 в новом исполнении

Безопасность на Ближнем Востоке традиционно обеспечивалась либо единственной доминирующей силой, либо внешними акторами на основе договоренностей. Сегодня отсутствуют институты и механизмы, ответственные за обеспечение безопасности – за исключением договоренностей в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

При отсутствии формата по поддержанию безопасности наблюдается преломление международной поляризации на региональную. Следствием этого стало вынесение на повестку дня возможности формирования «Ближневосточного НАТО». Либо расширения действующего Североатлантического договора путем включения в его состав государств Ближнего Востока. Основной задачей их станет защита от общерегиональных угроз, главной из которых является терроризм, а также сдерживание конкретной региональной силы в лице Ирана и его союзников.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ВОЕННОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ

В 2022 году Пентагон обеспокоен возросшими рисками прямого столкновения между американскими и российскими военными в Сирии. Об этом в очередной раз заявил глава центрального командования ВС США Майкл Курилла.

Недавно российские ВВС атаковали позиции боевиков на юге Сирии, в районе базы Эн-Танф, где располагаются американские военнослужащие. Москва утверждает, что они занимаются подготовкой радикальных сил, и настаивает на их уходе из Сирии, считая, что именно США дестабилизируют ситуацию в регионе. Американские эксперты полагают, что в условиях резкого обострения отношений между Россией и США на фоне украинского кризиса любой инцидент между российскими и американскими военными может иметь непрогнозируемые последствия.

В свою очередь, государства Персидского залива стремятся диверсифицировать свое международное партнерство, чтобы компенсировать постепенный уход США из региона. Политика в приоритете. В частности, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – два союзника США, на территории которых расположены крупные американские военные базы, – в последние два года ухудшили свои отношения с Вашингтоном из-за разногласий по сделкам с оружием и различным правовым вопросам, а также из-за проблем с правами человека.

РОССИЙСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ БИЗНЕС

В течение многих лет Россия продавала ближневосточным правительствам современную, но относительно доступную (по сравнению с западными системами) военную технику на миллиарды долларов. Сделки с оружием включали зенитные и противоракетные системы, ударные вертолеты, истребители и основные боевые танки. Более того, выбор многих ближневосточных клиентов был предопределен по причине того, что в их войсках или арсеналах уже есть советское/российское оружие.

В Персидском заливе рыночные позиции России скромнее, чем у Соединенных Штатов. Хотя Москва стремится расширяться и там: например, она пыталась использовать участие своих военных в Сирии для рекламы российского оружия на экспорт. В то же время эмбарго Запада на передачу высоких технологий России подтолкнуло Москву к попыткам приобрести передовое военное оборудование и коммерческие технологии, сотрудничая с незападными союзниками США, которые используют системы вооружений американского или европейского производства.

Вопреки самым лучшим намерениям Кремля нынешняя операция на Украине, а также ряд предыдущих конфликтов с участием российских войск или систем вооружений (в Карабахе, Ливии и Сирии) подняли серьезные вопросы о живучести передовых российских вооружений на современном поле боя. Например, отдельные образцы российской бронетехники и ее новейших систем противоракетной обороны (ПРО) оказались уязвимыми для ударных беспилотников турецкого производства.

В свете этого арабские страны могут переосмыслить будущие закупки оружия у России. Учитывая хорошие отношения между странами Персидского залива и Китаем, Пекин может внезапно найти свободное место на рынке для своих предложений.

Тем не менее арабские эксперты считают, что ОАЭ и Саудовская Аравия не хотят терять отношения с Россией – стратегическим партнером с правом вето в Совете Безопасности ООН и влиятельной позицией на мировом нефтяном рынке.

Так что страны Персидского залива вряд ли будут публично противопоставлять себя Москве, когда дело доходит до их отношения к специальной военной операции ВС РФ на Украине.

АМЕРИКАНЦЫ ГОТОВЫ ПОСТУПИТЬСЯ ПРИНЦИПАМИ

Американские эксперты рекомендуют своим законодателям понизить приоритет сферы прав человека, чтобы выбить из-под российского оружейного экспорта рынки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом говорится в докладе исследовательской службы Конгресса – в той его части, которая касается военно-технического сотрудничества с египтянами.

В частности, авторы исследования уверены, что Капитолийский холм «может взвесить ценность получения от Египта обещания отменить закупку российских истребителей в обмен на возможность приобретать американские, в противовес сохраняющейся озабоченности плохим положением с правами человека в Египте». В данном случае речь идет о программе продажи Каиру российских многоцелевых истребителей Су-35.

В докладе говорится, что «любое снижение привлекательности России как военного партнера и источника вооружений может открыть (новые) возможности для США».

До сих пор тесные партнерские контакты США в сфере безопасности с властями некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки были осложнены непрекращающимися дебатами о ценностях демократии. Исследовательская структура Конгресса поясняет, почему обращает внимание именно на этот аспект. Чтобы опровергнуть тезис о снижении своего военно-политического влияния в регионе на фоне боевых действий на Украине, российское руководство может удвоить внимание к проблемам Ближнего Востока и Северной Африки и оказать таким образом большее давление на западную сферу ответственности, предполагают авторы документа.

Как сообщило ближневосточное интернет-издание Al-Monitor, «администрация Байдена планирует продать Египту истребители F-15. Предполагаемая продажа прорабатывалась много лет и обязательно вызовет сопротивление на Капитолийском холме».

Командующий вооруженными силами США на Ближнем Востоке (CENTCOM) генерал морской пехоты Кеннет «Фрэнк» Маккензи также заявил, что администрация президента Джозефа Байдена планирует одобрить давнюю просьбу Египта о продаже ему многофункциональных истребителей Boeing F-15 – несмотря на серьезное сопротивление со стороны американских законодателей из-за нарушений прав человека властями Каира.

«В случае с Египтом, я думаю, у нас есть хорошие новости, поскольку мы собираемся предоставить им F-15», – заявил членам комитета по вооруженным силам Сената США генерал Маккензи. Он также сказал, что процесс одобрения этой продажи «был долгим и трудным» и что египетские официальные лица «считают, что это заняло слишком много времени».

Замечания генерала Маккензи предполагают, что администрация Байдена готова отказаться от своего подхода к внешней политике, основанного на правах человека. И рискнуть потенциальным выяснением отношений с законодателями – чтобы улучшить отношения Вашингтона с Каиром.

Ранее в этом году администрация Байдена заявила, что сократит на 130 млн долл. ежегодную помощь США Египту в области безопасности (в общем размере 1,3 млрд долл.), поскольку Каир не смог выполнить контрольные показатели в области прав человека, установленные Вашингтоном.

Сенатор Рэнд Пол из Кентукки, назвавший отказ Египта «пощечиной», попытался заблокировать продажу Каиру 12 военно-транспортных самолетов C-130J Super Hercules на сумму 2,2 млрд долл. из-за нарушений прав человека, но его резолюция была отклонена Сенатом. Возражения против его резолюции строились в основном на аргументах, что самолеты C-130J нельзя использовать в качестве наступательного оружия в отличие от F-15.

Правозащитные организации заявляют, что около 60 тыс. политических заключенных остаются в тюрьмах Египта – почти 10 лет спустя после прихода к власти президента Абделя Фаттаха ас-Сиси в результате переворота 2013 года.

Но несмотря на плохую репутацию египетского президента в области прав человека, администрация Байдена продолжает полагаться на правительство Египта как на союзника в регионе.

СУЕТА ВОКРУГ КОНТРАКТА

Интерес Египта к истребителям F-15 восходит к 1970-м годам. Но одобрение Вашингтона на их продажу Египту долгое время оставалось недостижимым, хотя Израиль, Саудовская Аравия и Катар получили эти боевые самолеты. Соединенные Штаты также стремились ограничить приобретение Египтом ракет класса «воздух-воздух» с дальностью более 80 км (50 миль), несмотря на призывы из Каира.

Когда США приостановили продажу оружия Египту после захвата власти Сиси в 2013 году, египетское правительство стремилось диверсифицировать закупки военной техники, подписав контракты на поставку французских истребителей Dassault Rafale и российских Су-35. Таким образом, своим выступлением глава CENTCOM предупредил, что Каир рискует попасть под санкции Конгресса США и получить самолеты более низкого технического уровня, если он завершит реализацию сделки по Су-35.

Хотелось бы отметить, что реализация заключенного в 2018 году контракта на поставку предположительно 30 истребителей Су-35 для ВВС Египта уже долго находится в положении неопределенности. Поставки самолетов по контракту, как считается, должны были производиться в 2020–2021 годах. Однако, по известным данным, до сих пор ни одного Су-35 фактически в Египет поставлено не было. Хотя, похоже, по данному контракту было изготовлено 30 самолетов, но все они находятся на хранении.

По всей видимости, египетский контракт «подвис» ввиду угрозы задействования против Египта американских санкций. А теперь, в свете новых массированных американских санкций, наложенных на Россию, его реализация стала проблематичной.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.