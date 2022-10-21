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ТАСС

Депутаты Башкирии попросят Минобороны финансово поддержать военкоматы во время мобилизации

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Молодой человек выходит из военкомата
Молодой человек выходит из военкомата.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Региональные депутаты приняли такое решение после доклада военного комиссара республики

УФА, 20 октября. /ТАСС/. Депутаты парламента Башкирии готовят обращение в Минобороны РФ с просьбой оказать финансовую и материальную поддержку военкоматам в период частичной мобилизации. Решение принято после доклада военного комиссара республики, сообщила пресс-служба Госсобрания в четверг.

"Планируем направить обращение от Государственного Собрания в адрес Министерства обороны, касающееся материально-технической, кадровой и финансовой поддержки военкоматов на местах, несущих основную нагрузку по реализации указа президента России о проведении частичной мобилизации", - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания Константина Толкачева.

При этом выступление военкома прошло в закрытом режиме, без трансляции, это связано с вопросами безопасности, отметил спикер. "Депутаты глубоко погружены в вопросы мобилизации, не раз выезжали к местам дислокации, боевого слаживания, получают много обращений от граждан, касающихся обеспечения мобилизованных и поддержки их семей. Все эти вопросы были адресованы военкому. Получился прямой, честный разговор. Мы попытались совместно выделить основные причины ошибок, совершенных в ходе мобилизации, наметить их решение", - также цитирует Толкачева пресс-служба. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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