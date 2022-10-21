Перепрофилированная для нужд СВО фабрика под Брянском начала выпуск спальных мешков

Предприятие уже произвело 8 тыс. единиц продукции

ТАСС, 20 октября. Дубровская швейная фабрика в Брянской области перепрофилировала производство для нужд участников специальной военной операции (СВО), начав выпускать спальные мешки. На данный момент произведено 8 тыс. единиц продукции, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Дубровская швейная фабрика - одно из предприятий, где сегодня запущено производство по пошиву спальных мешков. В кратчайшие сроки здесь было сшито 8 тыс. спальных мешков, все они предназначены и будут переданы мобилизованным из Брянской области и сотрудникам пограничного ведомства, выполняющим задачи по защите рубежей нашей Родины", - написал Богомаз.

Он отметил, что швейные фабрики региона используют опыт перепрофилирования производства, полученный в период пандемии коронавируса. Тогда для нужд учреждений здравоохранения в кратчайшие сроки был начат выпуск защитных масок, спецодежды для медиков. "Сегодня нам нужно сделать все, чтобы ребята, которые призваны в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции, были обеспечены необходимым обмундированием, питанием, снаряжением", - добавил Богомаз.