Замгенсека НАТО Марча Джоанэ назвал условия возобновления сотрудничества России и Европы

Заместитель генерального секретаря НАТО Марча Джоанэ заявил, что европейские страны смогут восстановить отношения с Россией в будущем смогут возобновить сотрудничество, если Кремль будет "играть по правилам Устава ООН". Об этом сообщает РИА Новости.

Джоанэ предположил, что Россия сможет возобновить сотрудничество с Европой после окончания украинского конфликта.

"Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества", - указал высокопоставленный чиновник НАТО .

Джоанэ отметил, что "не будет причин для того, чтобы не пересмотреть" ситуацию.

Взаимодействие России со многими европейскими странами прекратилось после начала СВО и введения Евросоюзом восьми пакетов антироссийских санкций. Правда, введенные Западом ограничения в первую очередь негативно отразились на жителях европейских стран и спровоцировали мировой энергетический кризис.