Польша наращивает разведывательные возможности с помощью арендованного у США БПЛА MQ-9A Reaper

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Польша расширяет разведывательные возможности, Министерство обороны берет в аренду американский средневысотный беспилотник большой продолжительности полета MQ-9A Reaper. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сделавший соответствующую запись в одной из запрещенных в России соцсетей.

По словам польского министра, Варшава договорилась об аренде одного американского беспилотного авиационного комплекса MQ-9A Reaper для расширения разведывательных возможностей страны. Как подчеркнул Блащак, данное соглашение является инвестициями в безопасность Польши. В то же время аренда - это вынужденная мера, в дальнейшем Польша намерена закупить данные беспилотники.

Мы подписали договор о лизинге для Войска Польского беспилотного разведывательного комплекса MQ-9A Reaper. Мы будем им пользоваться, пока не приобретем собственный беспилотный разведывательный комплекс

- добавил он.

О планах закупить неназванное количество БПЛА большой продолжительности полет MQ-9 Reaper в Польше заявили в мае этого года после того, как изучили применение беспилотников в рамках конфликта на Украине. По-видимому, с закупкой не сложилось, поэтому пришлось арендовать, причем всего один. Сроки аренды и другие параметры контракта не раскрываются.

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems на основе беспилотного аппарата RQ-1/MQ-1 Predator. Первый полет нового дрона состоялся 2 февраля 2001 года. Размах крыла MQ-9 Reaper - 20 м, длина – 11 м, максимальная взлётная масса – 4,76 т, максимальная скорость – около 400 км/ч, мощность двигателя Honeywell TP331-10 около 900 л.с. Дальность – около 5 тыс. км, практический потолок – 14,4 км. Имеет шесть точек подвески. Максимальная продолжительность полета - 27 часов.

Разведывательно-боевые БПЛА MQ-9 состоят на вооружении ВВС и ЦРУ США, а также ВВС Италии, Турции, ОАЭ, Казахстана, Франции, Великобритании и других стран.