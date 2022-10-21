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Военное обозрение

ВМС США намеренно раскрыли нахождение АПЛ класса «Огайо» в Аравийском море

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Источник изображения: topwar.ru

Командующий Центральным командованием США генерал Майкл Эрик Курилла в среду, 20 октября, поднялся на борт АПЛ «Западная Вирджиния» в Аравийском море, пишет Navy Times. Тем самым ВМС США намеренно раскрыли нахождение АПЛ класса «Огайо» в Аравийском море.

В американском издании подчеркивают, что вышеупомянутый визит является довольно редким событием и может свидетельствовать о демонстрации ВС США своего ядерного потенциала в условиях нарастающей напряженности с Россией и Ираном. На то, что сигнал был адресован в первую очередь Тегерану указывает нахождение АПЛ в Аравийском море. Со слов авторов материала, США в последние годы не часто отправляют свои субмарины на патрулирование на Ближний Восток.

Напомним, что атомная субмарина «Западная Вирджиния» относится к классу «Огайо». Субмарины данного типа являются частью ядерной триады США и несут на борту трехступенчатые баллистические ракеты четвертого поколения Trident II D5.

Центральное командование США сообщило, что Курилла в ходе своего визита встретился с вице-адмиралом Чарльзом Брэдфордом Купером, командующий 5-м флотом ВМС США.

Эти подводные лодки являются жемчужиной ядерной триады, а «Западная Вирджиния» демонстрирует оперативную гибкость, живучесть и готовность в любой момент выполнить возложенную на нее миссию

- приводит издание слова Куриллы.

Также в издании Navy Times напомнили, что визит руководителя Центрального командования состоялся в то время, когда НАТО проводит свои ядерные учения «Стойкий полдень», в которых участвуют 14 членов альянса.

Таким образом, вероятно, и появление АПЛ класса «Огайо» в Ближневосточном регионе является некой «демонстрацией силы» Вашингтоном, а также предупреждением Тегерану, который якобы поставляет российской армии свои дроны-камикадзе «Шахид».

Стоит отметить, что власти Ирана отрицают поставки в Россию БПЛА Shahed-136. В то же время, командование ВС РФ сообщает об успешном применении беспилотников «Герань-2».

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