Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных

Путин пострелял из винтовки Драгунова в ходе проверки подготовки мобилизованных

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе проверки подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области сам пострелял из снайперской винтовки Драгунова.

В четверг Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки и проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа.

Только прибыв на полигон, президент сразу приступил к изучению экипировки мобилизованных. Путину показали все, что в нее входит: помимо бронежилета, оружия и каски представили специальный рюкзак, в котором находятся комплект белья, коврик, спальник. Отдельно была продемонстрирована обувь - осенняя и зимняя. "Главное, чтоб она была", - отреагировал Путин.

Затем глава государства пошел на стрельбище, где пообщался с одним из мобилизованных - Русланом из Рязани, который служил в армии с 2015 по 2017 годы и в октябре был призван в рамках частичной мобилизации. "Навык возвращается? Чувствуете себя уверенно?" - спросил Путин. Получив утвердительные ответы, глава государства пожелал Руслану удачи. Затем Путину предложили пострелять самому.

Глава государства надел наушники, занял позицию для стрельбы лежа и совершил несколько выстрелов из винтовки Драгунова.

СВД, на сегодняшний день основная снайперская винтовка в Вооруженных силах РФ, была принята на вооружение еще в 1963 году. Винтовка самозарядная и питается патронами 7,62 на 54 R. Она проста в освоении и эксплуатации и обладает высокой надежностью.