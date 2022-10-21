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Известия.ru

Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Президент России Владимир Путин 20 октября проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Глава государства на месте заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.


Во время визита Путин побывал в стрелковом комплексе, где мобилизованные отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов, которые уже имели ранее боевой опыт. Кроме того, Верховный главнокомандующий проинспектировал занятия с мобилизованными по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.

Главе государства показали, как обучаемые преодолевают десантно-штурмовую полосу в составе взвода, а также проходят упражнения по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Как отметили в Минобороны в контексте визита главы государства на полигон, курсы обучения мобилизованных военнослужащих проходят с повышенной интенсивностью. За время подготовки к боевым действиям каждый отдельный обучаемый израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат.

Ранее в четверг сообщалось, что члены Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) обсудили поддержку мобилизованных граждан России. Участники мероприятия уделили внимание не только самим военнослужащим, но и их родным. Они отметили, что семье каждого мобилизованного гражданина важно чувствовать поддержку со стороны государства и общества.

13 октября Минобороны РФ показало кадры подготовки мобилизованных в Подмосковье. Как отметило оборонное ведомство, на полигоне мобилизованные выполняют учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника. Уточняется, что стрельба проводится из всего штатного вооружения.


Согласно указу президента России, частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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