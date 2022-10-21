Штайнмайер сообщил, что ФРГ поможет Украине восстановить инфраструктуру

Официальный представитель германского лидера Керстин Гаммелин сообщила, что президенты Германии и Украины ждут личную встречу в Киеве

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы поддержки киевских властей и восстановления инфраструктуры. Об этом сообщила в четверг официальный представитель германского лидера Керстин Гаммелин.

Штайнмайер в ходе разговора "выразил солидарность и заверил в поддержке со стороны Германии", отмечается в сообщении. Это касается как военной поддержки, так и гражданской помощи в целях восстановления инфраструктуры. "Президент заверил, что Германия будет поддерживать восстановление разрушенной инфраструктуры, отвечающей за электричество, отопление и воду", - сообщила представитель.

"Оба президента ждут личной встречи в Киеве", - отмечается в заявлении.

В среду газета Bild сообщила, что Штайнмайер якобы отменил уже запланированный на 20 октября визит в украинскую столицу "по соображениям безопасности".