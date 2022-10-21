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ТАСС

Лапид: израильский министр, призвавший поставлять оружие Украине, выражал личное мнение

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Флаг Израиля
Флаг Израиля.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Вяткин

Как отметил премьер-министр Израиля, это мнение отличается от позиции кабмина страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай, высказавшийся за поставки вооружений Украине, выражал в данном случае свое личное мнение, а не официальную позицию правительства. Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в опубликованном в четверг интервью телеканалу RTVI.

"Министр Шай высказал свое личное мнение, отличное от позиции правительства Израиля. Официальную позицию государства утверждает правительство. Мы не следили за вопросом, почему он сказал то, что сказал. Но это не соответствует позиции правительства", - подчеркнул премьер.

16 октября Шай написал в своем Twitter, что Израилю следует начать оказывать Украине военную помощь по примеру США и других стран НАТО. На следующий день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что такой шаг Израиля был бы опрометчивым и разрушил бы его отношения с Россией.

Глава Минобороны Бени Ганц заверил, что Израиль не поставлял Киеву никаких вооружений и не намерен делать этого в дальнейшем. Еврейское государство поддерживает Украину, но ограничится поставками ей гуманитарной помощи и невоенного оборудования, заявил министр в среду на встрече с послами стран ЕС. 

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