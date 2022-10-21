Британцы: наша армия трепещет перед русскими истребителями

The Times: Британия остановила операции над Черным морем из-за инцидента с Су-27

Произошедший в конце сентября инцидент с участием российского и британского самолетов над Черным морем стал предметом обсуждения в английском парламенте, пишет The Times. Читатели издания удивляются позиции королевских ВВС, которые сразу приостановили проведение разведопераций в регионе.

Дебби Уайт (Debbie White)

Министр обороны Великобритании заявил, что российский истребитель выпустил ракету рядом с британским самолетом в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Бен Уоллес сообщил парламенту, что Великобритания временно приостановила патрулирование территории после инцидента, который произошел 29 сентября, спустя семь месяцев после начала российской спецоперации на Украине.

Когда британская сторона выразила российскому министру обороны Сергею Шойгу озабоченность насчет "потенциально опасного столкновения", Уоллесу сообщили, что запуск ракеты был технической неисправностью.

С тех пор Великобритания возобновила патрулирование, при этом самолеты сопровождаются истребителями, заявил Уоллес

Уоллес сообщил Палате общин: "29 сентября невооруженному самолету Королевских ВВС RC-135 гражданского вида, выполнявшему регулярное патрулирование над Черным морем, противостояли два вооруженных российских истребителя Су-27".

"Слежка за самолетами — обычное дело, и этот день не стал исключением. Однако в ходе этого взаимодействия выяснилось, что один из самолетов Су-27 выпустил ракету вне зоны видимости самолета Королевских ВВС. Общее время взаимодействия российского самолета и британского RC-135 составило примерно полтора часа. По окончании патрулирования самолет вернулся на базу", — добавил Уоллес.

По словам Уоллеса, он сообщил своему российскому коллеге, что самолет не был вооружен, находился в международном воздушном пространстве и следовал по заранее объявленной траектории.

В своем ответе от 10 октября Шойгу якобы "признал", что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, однако сослался на "техническую неисправность".

"Министерство обороны Великобритании поделилось этой информацией с союзниками, и после консультаций я возобновил патрулирование в штатном режиме, но уже в сопровождении истребителей, — сообщил Уоллес депутатам.

"Принятые меры взвешены с учетом продолжающегося в регионе конфликта и в соответствии с международным правом", — заключил он.

Теневой министр обороны Люк Поллард назвал инцидент "серьезным" и поблагодарил Уоллеса за "спокойствие и профессионализм" на фоне "всеобщего хаоса в правительстве".

Поллард сказал: "Палата общин всецело поддерживает Королевские ВВС, и мы благодарны им, другим британским силам и нашим союзникам по НАТО за работу по защите альянса и свободы. Кроме того, этот инцидент служит серьезным напоминанием о том, как важно избегать эскалации и просчетов, не оставляя при этом совместной поддержки Украины".

Путин может рассчитывать, что наша решимость непоколебима, несмотря на инцидент, заключил Поллард.

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Комментарии читателей:

Helios

Надеюсь только, что их ядерные ракеты не вылетят по "технической неисправности".

Colin Gamble

Ясно, ждите новых попыток втянуть нас в конфликт, чтобы оправдать ядерный удар.

Mr Thomas Lewis

Может, из Уоллеса выйдет хороший премьер, а?

DanL

Прямо-таки выпустил? Может ракета просто из самолета вывалилась?

Andrew Morton

Если российские "Су" выпускают ракеты без приказа, тут есть над чем призадуматься...

Giggity

"Выпустил", а не "выстрелил", и к тому же не по нам, а "вне поле зрения". А мы, трепеща, приостанавливаем разведывательные операции... Боже мой, что только русские о нас подумают!

Mrs Meldrew

А где ответный огонь?

Martin Casey

То есть Британия — воющая сторона?

Helios

Давно уже!