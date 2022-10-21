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ТАСС

Премьер Эстонии считает, что страны НАТО должны направлять Украине больше систем ПВО

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Кая Каллас
Кая Каллас.
Источник изображения: rus.delfi.ee

По словам Каи Каллас, это необходимо, чтобы Украина "могла использовать их при обороне и избежать разрушения энергетической инфраструктуры"

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны - члены НАТО нарастить поставки систем ПВО на Украину. С таким заявлением она выступила в четверг по прибытии на саммит ЕС.

"Союзницы НАТО, обладающие системами ПВО, должны направить их Украине, чтобы она могла использовать их при обороне и избежать разрушения энергетической инфраструктуры", - сказала она.

18 октября министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, выступая на Берлинском форуме внешней политики, заявил, что у Запада есть все возможности продолжать поставки военного оборудования Украине, а утверждение о том, что у западных стран закончились запасы вооружения, является ошибочным. 

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