Американцы пригрозили сократить поддержку. Украинцы в шоке

FT: украинцев шокировало заявление республиканцев в США о сокращении помощи Киеву

Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти предложил "отобрать у Киева карт-бланш" на получение помощи, если его партия победит на выборах, пишет FT. Это удивило и напугало украинских чиновников – несколько недель назад им говорили совершенно другое.

Фелиция Шварц (Felicia Schwartz), Киран Стейси (Kiran Stacey), Роман Олеарчик (Roman Olearchyk)

Украинские чиновники шокированы намеками республиканцев, что помощь Киеву может быть ограничена, если их партия получит большинство в Палате представителей на промежуточных выборах в ноябре, и призвали Вашингтон к дальнейшей единогласной поддержке.

Ранее лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) произвел фурор, заявив, что предвидит трудности с дополнительной помощью Украине, если его партия победит в нижней палате Конгресса — что и предсказывают текущие опросы.

"Полагаю, нас ждет рецессия, и мы не будет выписывать Украине чеки на предъявителя", — сказал Маккарти изданию Punchbowl News.

Глава парламентской фракции партии президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал его заявление так: "Честно говоря, мы в шоке от комментариев Маккарти".

Он добавил, что лично встречался с Маккарти в ходе недавнего визита в Вашингтон и убедился, что Америка продолжит поддерживать Киев.

"Всего несколько недель назад наша делегация посетила США и встретилась с господином Маккарти, — сказал Арахамия. — Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в ее войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они [республиканцы] победят на выборах".

Пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко добавил, что Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку обеих партий.

С начала конфликта Конгресс США выделил на помощь Украине миллиарды долларов. Последний пакет в размере 12,3 млрд призван не допустить краха правительства в Киеве.

Однако по этому поводу возникли межпартийные разногласия: в мае 11 сенаторов-республиканцев и 57 республиканцев в Палате представителей выступили против пакета помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Законодатели и аналитики предвидят, что при новом Конгрессе инакомыслие республиканцев лишь усугубится — особенно с приближением всеобщих выборов 2024 года.

Заместитель председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол заявил агентству Bloomberg, что республиканцы по-прежнему намерены помогать Украине, но хотят ужесточить контроль.

"Полагаю, эти усилия поддерживают обе партии, — сказал Маккол. — Но мы хотим, чтобы часть расходов и ответственности взяли на себя наши партнеры по НАТО".

Джош Хоули, сенатор-республиканец от Миссури, заявил в среду: "США потратили на помощь Украине больше, чем все наши европейские союзники вместе взятые, причем без какой бы то ни было серьезной отчетности. Это глупо и дальше продолжаться не может".

Администрация Байдена рассчитывает, что в итоге конфликт закончится за столом переговоров, хотя чиновники подчеркнули, что в настоящий момент предпосылок к этому не видят и готовы продолжать вооружать Украину, дабы укрепить ее позиции.

Аналитики предположили, что администрация попытается протолкнуть крупный пакет помощи на так называемом этапе "хромой утки", пока Палата представителей не перешла под республиканский контроль.

Европейские чиновники приняли комментарии Маккарти к сведению, но не верят, что они знаменуют реальный перелом.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил Вашингтон на этой неделе и заявил, что в беседах с республиканцами он неоднократно подчеркивал, что поддержка Украины — это гарантия сохранения международного порядка.

"Главная мысль в том, что это не конфликт Украины и России, а война свободного мира, основанного на правилах, против агрессора", — сказал он.

Советник Центра стратегических и бюджетных оценок Эрик Эдельман назвал надвигающиеся разногласия с республиканцами "крайне неприятными", но при этом рассчитывает на дальнейшую поддержку Киева.

"Не сказал бы, что это смертный приговор дальнейшей помощи Украине, — сказал Эдельман, бывший посол США и высокопоставленный чиновник Пентагона. — Некоторые республиканцы, разумеется, поддержат Украину... хотя это будет намного сложнее, потому что центр тяжести сместится в сторону более изоляционистски и антиукраински настроенного крыла Республиканской партии".

Комментарии читателей:

RBLM

Не переживай, Украина: твои денежки никуда не денутся. Республиканцы просто грозятся финансовой ответственностью, чтобы заполучить козырь против Байдена, который транжирит деньги, как пьяная матросня. Скоро они отберут у него бумажник, но ничего не изменится.

DA

Первое правило международного порядка, основанного на правилах: слушайся Америку, а не то получишь "бомбы свободы".

Второе правило международного порядка, основанного на правилах: слушайся Америку, а не то получишь "бомбы свободы".

Gaius Balatar

Ловко, хотя и предсказуемо: так они обеспечат себе мощный перевес.

Anomalia

То есть США сами втравили Украину в эту войну, а теперь бросят на произвол судьбы?

Marusemi

Это против Европы, а не против Украины. Конкурентоспособность европейской промышленности уже упала, а США обеспечили себе крупный рынок сбыта СПГ. Разве не этого они добивались с самого начала?

Codigo

ЕС совершил групповое самоубийство. Ему крышка!

Mill Reef

Без карт-бланша от Америки Россия выиграет — как я и предполагал с самого начала. И потом: сколько вообще американцев найдут Украину на карте? Как по мне, и пяти процентов не наберется.

Math107

Ну, они точно знают, что она где-то на планете Земля — то есть в сфере влияния США.

Panglossy

Республиканцы идут на выручку русским. Стыдобища!

Nicholass88

Путин, даже если он и опасный безумец, все же предложил возобновить мирные переговоры. Украина и Запад должны этим воспользоваться. Иначе ситуация выходит из-под контроля и постоянно обостряется, а я что-то не верю, что наше правительство в состоянии мыслить ясно и трезво.

Debugger

Запад сам загнал себя в угол бесконечным разжиганием военной лихорадки. Боюсь, здравый смысл не возобладает и дряхлые и неумелые лидеры Запада, как ни ужасно, поставят нас на путь прямой войны.

Ameet

Если Америка прекратит поддерживать Украину, пройдет всего ничего, и Россия затребует назад Аляску.

Badger

А разве не республиканцы всегда были самыми ярыми антикоммунистами, русофобами и сторонниками войны? А как насчет рейганистов, которые постоянно наращивали военную мощь против Советского Союза? Что случилось со всей этой школой?

Ex the Invisible Hand

Ну уж нет. Эйзенхауэр остановил войну в Корее, Никсон вывел войска из Вьетнама, Трамп закончил афганскую авантюру — все республиканцы.

MaFal1

Рейганисты давно уволены или на пенсии. Современная Республиканская партия заглядывается на правых, националистов и изоляционистов.

Asimon

Одно можно сказать наверняка: украинские чиновники мастерски выцыганивают у Запада поддержку и ловко льстят его самомнению.

Будем надеяться, что эти восточные ребята, украинцы и русские, все-таки договорятся. Да и Западу от этого будет только лучше.