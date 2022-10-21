В Сирии назвали причиной событий на Украине враждебные действия Запада в адрес РФ

Сирийцы с иранскими, российскими и сирийскими флагами протестуют против воздушных ударов США и их союзников по Дамаску.

Глава МИД Фейсал Микдад уточнил, что попытки западных стран вмешиваться во внутренние дела других государств попирают все нормы международного права и Устав ООН

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Реальной причиной событий, происходящих на Украине, является стремление Запада диктовать свои условия и действовать враждебно по отношению к России, заявил в четверг министр иностранных дел и мигрантов Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад.

"То, что сегодня происходит на Украине, вновь демонстрирует тенденции диктата и враждебных действий Запада по отношению к Российской Федерации, ее безопасности и стабильности. Это и есть настоящая причина складывающейся на Украине обстановки", - сказал Микдад на совместном заседании межведомственных координационных штабов Сирии и России по возвращению сирийских беженцев.

Он уточнил, что попытки западных стран вмешиваться во внутренние дела других государств и диктовать им, как распоряжаться собственными богатствами и собственным будущим, попирают все нормы международного права и Устав ООН.

"Пользуясь этим совсем, вновь подтвержу поддержку Сирией российской специальной военной операции, права Российской Федерации на оборону и защиту своей национальной безопасности", - подчеркнул Микдад.

Говоря о своей стране, он уточнил, что она также сталкивается с недружественными действиями Запада, в том числе в вопросе возвращения беженцев.

"К огромному сожалению, усилия прилагаемые сирийским государством и дружественными странами, как, например, Российская Федерация, все еще сталкиваются с тем, что некоторые государства и организации используют этот исключительно гуманитарный вопрос для достижения своих политических целей", - добавил глава сирийского МИД.