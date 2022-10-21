В Польше рассказали об «ослепленном» корвете

Корвет Военно-морских сил (ВМС) Польши «Kaszub» лишился зенитной пушки и радиолокационной станции после ремонта. На фотографию польского корвета обратило внимание издание Defence24.

Отмечается, что корабль «ослепили», лишив радиолокационной станции общего обнаружения МР-302 «Рубка». Также на корабле отсутствует прототип зенитной пушки «Tryton» калибра 35 миллиметров. «Это означает, что испытываемый в настоящее время после ремонта корабль действительно подходит только для парадов и представления польского флага в мирное время», — пишет Defence24.

Автор издания предположил, что радар демонтировали из-за нехватки средств. По его словам, единственным средством обнаружения атаки с воздуха станет бинокль сигнальщика, а поразить обнаруженную цель будет «очень сложно».

Также у корабля нет системы управления огнем, которая увеличивает эффективность применения вооружения. В арсенал корвета входит артиллерийская установка АК-176, спаренные зенитные установки ЗУ-23-2М и переносные зенитные ракетные комплексы. «Достаточно ли этого, например, для борьбы со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" береговых комплексов "Бастион"? Конечно, нет», — резюмирует издание.

В январе издание Defence24 писало, что российские малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» не имеют мощной системы противовоздушной обороны.