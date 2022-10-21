Войти
Известия.ru

В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном

212
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Минобороны: ВСУ вклинились в оборону в Херсонской области, атаку отбили танковым резервом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку вклиниться в российскую оборону под Херсоном. Об этом в четверг, 20 октября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.


«Подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений», — заявил он.

Командованием было принято решение ввести в бой танковый резерв. Благодаря этому, а также засадным действиям противнику нанесли поражение, «в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали». Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.

Конашенков отметил, что в ходе боевых действий на николаево-криворожском направлении за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей. В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. 18 украинских военнослужащих сдались в плен.

Ранее в этот день замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что за последние сутки были отбиты четыре атаки ВСУ. Он сообщил, что линия обороны на херсонском направлении выстроена профессионально и грамотно.

Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ходе перемещения гражданского населения на левый берег Днепра. По имеющимся данным, более 7 тыс. человек были вывезены из правобережной части Херсонщины.

За день до этого замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о том, что ВСУ могут перейти в наступление на Херсон. Он рекомендовал мирному населению эвакуироваться, пообещав, что город не будет сдан.

В Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством, сообщил 18 октября командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. По словам генерала, попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.


19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
УР-77
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Похожие новости
19.10.2022
Точка разбора: кто вернулся в Россию после обмена пленными
14.10.2022
На одной волне: от чего зависят сроки проведения частичной мобилизации
23.09.2022
Трудовые будут: готовятся поправки в ТК для защиты призванных граждан
08.08.2022
Минобороны РФ сообщило об уничтожении под Харьковом украинского взвода с HIMARS
18.07.2022
Минобороны РФ показало видео удара по HIMARS в Донбассе
12.07.2022
Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине склада с боеприпасами для HIMARS и гаубиц М777
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 05:38
  • 35826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.10 03:21
  • 3
ВС России применили в спецоперации на Украине уже несколько сотен дронов-камикадзе
  • 21.10 02:15
  • 2
Ростех сообщил о поставках БТР-МДМ "Ракушка" для использования в ходе СВО
  • 20.10 22:59
  • 1
Новая российская ракета привела Запад в ужас
  • 20.10 15:25
  • 0
Зеленский разрушил единство славянских народов
  • 20.10 14:02
  • 3
Заявления командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергея Суровикина
  • 20.10 13:11
  • 1
В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет
  • 20.10 12:56
  • 1
Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира
  • 20.10 11:58
  • 1
Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022
  • 20.10 10:52
  • 1
Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома
  • 20.10 10:45
  • 0
Как «коллективный Запад» хочет разрушить белорусское государство руками самих белорусов
  • 20.10 01:29
  • 14
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 19.10 21:04
  • 1
В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022
  • 19.10 21:03
  • 3
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
  • 19.10 20:37
  • 3
В США оценили иранские ракеты