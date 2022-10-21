Рустам Минниханов: важно вовремя выполнить гособоронзаказ

КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Татарстана задействованы в поставках в войска современного вооружения и техники, главное – своевременно выполнить гособоронзаказ, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

"Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача в кратчайшие сроки нарастить поставку в войска современного вооружения и техники. Сегодня республиканские предприятия ОПК задействованы в ее реализации и вносят существенный вклад в обеспечение безопасности нашего государства", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.

В то же время, по его словам, остаются резервы, поэтому следует полностью загрузить имеющиеся мощности, обеспечить рост объемов продукции.

"Главное – своевременно выполнить гособоронзаказ", - подчеркнул глава республики.

Минниханов отметил, что обороноспособность страны во многом зависит от обеспечения технологического суверенитета. Поэтому, по его словам, важно усилить взаимодействие научных организаций и вузов с реальным сектором экономики.