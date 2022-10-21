Борисов: Россия форсирует работы по созданию национальной орбитальной станции

Идет активная работа по эскизному проекту, рассказал глава Роскосмоса

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия форсирует работы по созданию национальной орбитальной станции, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Сейчас мы форсируем работы по Российский орбитальной станции, идет активная работа по эскизному проекту, станция будет модульной, возможно, посещаемой, там не будет постоянного экипажа, но этот вопрос еще открытый", - сказал Борисов на отраслевом форуме Роскосмоса "Команда будущего" в четверг.

"Причин здесь несколько - в первую очередь техническое состояние станции, подвергать опасности космонавтов и астронавтов нельзя, сегодня по статистике примерно два месяца в год мы тратим на поиск и устранение неисправностей, то есть время на проведение научных экспериментов постоянно сжимается, эффективность падает", - сказал глава госкорпорации. По его словам, РФ продолжит осваивать и дальний космос. "Конечно, мы будем продолжать научные исследования дальнего космоса, желательно в партнерстве с теми странами, которые готовы", - сказал Борисов.