Войти
ТАСС

Самарский университет получил патент на малогабаритную космическую платформу "АИСТ-3"

190
0
0
Аист-2D
Аист-2D
Источник изображения: РКЦ «Прогресс»

Запатентованная малогабаритная космическая платформа "АИСТ-3" представляет из себя комплекс бортовых систем и аппаратуры

САМАРА, 20 октября. /ТАСС/. Российская федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам выдала патент Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С. П. Королева на полезную модель универсальной малогабаритной космической платформы "АИСТ-3". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Самарского университета со ссылкой на одного из авторов патента, директора Института авиационной и ракетно-космической техники вуза Ивана Ткаченко.

"Оценив перспективы развития космической техники, мы решили создать на базе аппарата "АИСТ-3Д" универсальную малогабаритную космическую платформу "АИСТ-3". Платформу, на которую можно устанавливать различные наборы целевой аппаратуры: как, например, оптико-электронную, инфракрасную, радиолокационную для дистанционного зондирования Земли, так и телекоммуникационную, в том числе для обеспечения широкополосного доступа в интернет, для обеспечения интернета вещей. В 2021 году мы получили финансирование Инновационного фонда Самарской области, и уже к декабрю завершили подготовку документации в объеме технического предложения. Сейчас разработанная нами платформа получила патентную защиту", - цитирует пресс-служба Ткаченко.

Основой для малогабаритной космической платформы стал проект малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли (МКА ДЗЗ) "АИСТ-3Д", подготовленный в Самарском университете в 2017-2019 годах. Он проектировался с учетом современных трендов в космической технике - его масса вдвое меньше, чем у "АИСТа-2Д", созданного при сотрудничестве Самарского университета и Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос).

Запатентованная малогабаритная космическая платформа "АИСТ-3" представляет из себя комплекс бортовых систем и аппаратуры. Она способна обеспечить орбитальный полет, ориентацию с необходимой точностью и полноценное функционирование целевой нагрузки с энергопотреблением до 1 000 Вт. Масса целевой аппаратуры составляет от 70 кг до 100 кг, при этом масса бортовой аппаратуры и систем - 169,3 кг. На базе "АИСТа-3" можно оперативно разработать линейку малых космических аппаратов различного назначения.

При разработке платформы перед самарскими учеными стоял вопрос по ускорению и упрощению процесса технологической подготовки производства для серийного выпуска подобных аппаратов. Авторы патента предложили более простые и конструктивные решения, которым противопоставлены три ранее запатентованные космические платформы. В результате патентное ведомство признало новизну и полезность разработки Самарского университета.

"Мы, в частности, предложили отказаться от фрезерованной несущей рамы космического аппарата. Это распространенное решение, но процесс фрезерования очень трудоемкий, к тому же здесь необходимо изготовить оснастку для сварки, отжига и последующей механической обработки конструкции. Наше предложение - использовать клепаные конструкции. Цифровое моделирование показало, что такая технология применима. Она упрощает производство, что особенно важно сейчас, когда в мире взят курс на изготовление сотен и даже тысяч однотипных космических аппаратов", - объяснил член авторского коллектива, ассистент кафедры космического машиностроения Максим Иванушкин. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
23.06.2020
Роскосмос и предприятия ракетно-космической отрасли примут участие в форуме "Армия-2020"
13.04.2020
Оставшихся сотрудников предприятий Роскосмоса на космодроме Куру эвакуируют в конце апреля
03.10.2019
Последний запуск базовой версии ракеты "Рокот" запланирован на 29 ноября
02.10.2019
Российский телескоп на МКС через неделю начнет наблюдения за молниями
04.07.2017
Бросковые испытания баллистической ракеты "Сармат" отложены
13.03.2013
В России началось создание системы противоастероидной защиты
23.10.2012
Развалился на орбите
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 05:38
  • 35826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.10 03:21
  • 3
ВС России применили в спецоперации на Украине уже несколько сотен дронов-камикадзе
  • 21.10 02:15
  • 2
Ростех сообщил о поставках БТР-МДМ "Ракушка" для использования в ходе СВО
  • 20.10 22:59
  • 1
Новая российская ракета привела Запад в ужас
  • 20.10 15:25
  • 0
Зеленский разрушил единство славянских народов
  • 20.10 14:02
  • 3
Заявления командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергея Суровикина
  • 20.10 13:11
  • 1
В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет
  • 20.10 12:56
  • 1
Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира
  • 20.10 11:58
  • 1
Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022
  • 20.10 10:52
  • 1
Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома
  • 20.10 10:45
  • 0
Как «коллективный Запад» хочет разрушить белорусское государство руками самих белорусов
  • 20.10 01:29
  • 14
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 19.10 21:04
  • 1
В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022
  • 19.10 21:03
  • 3
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
  • 19.10 20:37
  • 3
В США оценили иранские ракеты