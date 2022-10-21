Самарский университет получил патент на малогабаритную космическую платформу "АИСТ-3"

Запатентованная малогабаритная космическая платформа "АИСТ-3" представляет из себя комплекс бортовых систем и аппаратуры

САМАРА, 20 октября. /ТАСС/. Российская федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам выдала патент Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С. П. Королева на полезную модель универсальной малогабаритной космической платформы "АИСТ-3". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Самарского университета со ссылкой на одного из авторов патента, директора Института авиационной и ракетно-космической техники вуза Ивана Ткаченко.

"Оценив перспективы развития космической техники, мы решили создать на базе аппарата "АИСТ-3Д" универсальную малогабаритную космическую платформу "АИСТ-3". Платформу, на которую можно устанавливать различные наборы целевой аппаратуры: как, например, оптико-электронную, инфракрасную, радиолокационную для дистанционного зондирования Земли, так и телекоммуникационную, в том числе для обеспечения широкополосного доступа в интернет, для обеспечения интернета вещей. В 2021 году мы получили финансирование Инновационного фонда Самарской области, и уже к декабрю завершили подготовку документации в объеме технического предложения. Сейчас разработанная нами платформа получила патентную защиту", - цитирует пресс-служба Ткаченко.

Основой для малогабаритной космической платформы стал проект малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли (МКА ДЗЗ) "АИСТ-3Д", подготовленный в Самарском университете в 2017-2019 годах. Он проектировался с учетом современных трендов в космической технике - его масса вдвое меньше, чем у "АИСТа-2Д", созданного при сотрудничестве Самарского университета и Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос).

Запатентованная малогабаритная космическая платформа "АИСТ-3" представляет из себя комплекс бортовых систем и аппаратуры. Она способна обеспечить орбитальный полет, ориентацию с необходимой точностью и полноценное функционирование целевой нагрузки с энергопотреблением до 1 000 Вт. Масса целевой аппаратуры составляет от 70 кг до 100 кг, при этом масса бортовой аппаратуры и систем - 169,3 кг. На базе "АИСТа-3" можно оперативно разработать линейку малых космических аппаратов различного назначения.

При разработке платформы перед самарскими учеными стоял вопрос по ускорению и упрощению процесса технологической подготовки производства для серийного выпуска подобных аппаратов. Авторы патента предложили более простые и конструктивные решения, которым противопоставлены три ранее запатентованные космические платформы. В результате патентное ведомство признало новизну и полезность разработки Самарского университета.

"Мы, в частности, предложили отказаться от фрезерованной несущей рамы космического аппарата. Это распространенное решение, но процесс фрезерования очень трудоемкий, к тому же здесь необходимо изготовить оснастку для сварки, отжига и последующей механической обработки конструкции. Наше предложение - использовать клепаные конструкции. Цифровое моделирование показало, что такая технология применима. Она упрощает производство, что особенно важно сейчас, когда в мире взят курс на изготовление сотен и даже тысяч однотипных космических аппаратов", - объяснил член авторского коллектива, ассистент кафедры космического машиностроения Максим Иванушкин.