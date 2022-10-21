Посол России призвал США не размахивать ядерной дубинкой

Посол России Антонов напомнил США, что в ядерном конфликте не будет победителей

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США не "размахивать ядерной дубинкой", потому что победы в ядерном конфликте не будет.

"В адрес России сыплются угрозы. Взять хотя бы обещания генералов в отставке Бена Ходжеса и Дэвида Петреуса нанести по российским Вооруженным Силам и Черноморскому флоту конвенциальный удар. Или призывы бывшего помощника президента по нацбезопасности Джона Болтона к смене режима в России. Недавние бредовые заявления о возможности "обезглавливающего" удара по российскому военно-политическому руководству и вовсе не поддаются здравому объяснению. Что происходит в головах военных планировщиков США? Хочу спросить американских коллег, Джон Болтон здоров?" - заявил Антонов в статье для "Российской газеты".

"В Вашингтоне пора отказаться от непродуманной и безответственной ядерной риторики. Нельзя размахивать ядерной дубинкой и бряцать ядерным оружием. Это крайне деликатная сфера. Нужно каждый день помнить - ядерной войны не должно быть. Победы в ядерном конфликте не будет", - подчеркнул он.

По мнению посла, в Вашингтоне не могут отказаться от невероятного опьянения всемогуществом, которое там наступило после самопровозглашенной победы в холодной войне. "Отмечу, что в США есть и здравые люди, которые видят всю опасность дальнейшего обострения российско-американских отношений. Хотелось бы, чтобы их призывы к миру звучали чаще и громче", - добавил Антонов.

Президент РФ Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.

В утвержденном указом президента РФ документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".