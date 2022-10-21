Мария Захарова: Москва призвала Лиссабон воздержаться от передачи Киеву российских вертолетов

Один из шести приобретенных Португалией для государственных нужд вертолетов Ка-32В11ВС (регистрационный номер CS-HMN, бортовой номер "2", серийный номер 099-04). Лоле (Португалия), 29.08.2012.

ЦАМТО, 20 октября. Москва призывает Португалию воздержаться от передачи Киеву российских противопожарных вертолетов, это дискредитирует Лиссабон как договороспособного партнера, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что Португалия решила передать Украине шесть российских противопожарных вертолетов в нарушение обязательства, данного при покупке техники: не передавать вертолеты кому бы то ни было без согласия России.

"Своего согласия на такую передачу Россия не давала, тем более Лиссабон передает российские вертолеты не в целях борьбы с пожарами. Призываем коллег одуматься, воздержаться от шагов, которые полностью дискредитируют Португалию как договороспособного партнера и перечеркивают страницы нашего взаимовыгодного и ранее взаимоуважительного сотрудничества", – цитирует "РИА Новости" М.Захарову.