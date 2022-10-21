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Военное обозрение

ВМС США приостановили эксплуатацию самолетов Т-45C Goshawk из-за проблем с двигателем

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Источник изображения: topwar.ru

Эксплуатация реактивных самолетов T-45C Goshawk, которые находятся на вооружении морской авиации Военно-морских сил США, временно приостановлена. Об этом сообщает опубликованный командованием ВМС пресс-релиз.

В соответствии с текстом документа, воздушные машины временно не будут эксплуатироваться из-за выявленных проблем с двигателями. Как подчеркнул начальник службы военно-воздушной подготовки ВМС США, контр-адмирал Ричард Брофи, решение о снятии самолетов с эксплуатации было принято из соображений обеспечения безопасности американских морских летчиков.

По словам адмирала, безопасность является главным критерием деятельности, пренебрегать рисками для летчиков командование не может. В то же время, в пресс-релизе не сообщается, при каких обстоятельствах выявили проблему и не могла ли эта проблема ранее способствовать каким-либо авариям или несчастным случаям.

Начальник Управления программ тактических самолетов ВМС США контр-адмирал Джон Леммон сообщил, что сейчас морская авиация работает с отраслевым партнером Rolls Royce, чтобы выяснить причину отказа лопасти. Специалисты проводят инженерный анализ, который продлится до тех пор, пока командование не будет убеждено в полной безопасности эксплуатации самолетов Т-45.

Напомним, что самолет Boeing T-45 Goshawk палубного базирования используется для подготовки пилотов морской авиации Военно-морских сил США. Он поступил в эксплуатацию еще в 1991 году, с тех пор американским военно-промышленным комплексом было произведено около 200 таких самолетов. Модификация Т-45С поступила на вооружение авиации ВМС США в 1997 году.

В то же время, ранее самолет Т-45 уже фигурировал в громких скандалах, связанных с его эксплуатацией. Так, в 2017 году около 100 пилотов морской авиации ВМС США отказались подниматься в воздух на этих машинах. Интересно, что среди отказников был и сын тогдашнего вице-президента США Майка Пенса Майк Пенс-младший, проходивший службу в морской авиации ВМС.

Из-за этого эксплуатацию самолетов временно приостановили. Пилоты жаловались на кислородное голодание во время полетов. Тогда самолеты проверили, после чего вернули в эксплуатацию.

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Страны
США
Компании
Boeing
Rolls-Royce
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