Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии

Это, по мнению сенатора, позволит увеличить численность Вооруженных сил

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в армии. Это, по мнению сенатора, позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и готовить профессиональных бойцов.

"Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии. Тем более техника приходит очень сложная, обучать ей [пользоваться] достаточно напряженно. Наверное, имеет смысл", - заявил Джабаров в видеоинтервью "Парламентской газете".

Он напомнил, что раньше срок службы в армии составлял два года. "Половина первого года проходила в учебке. Когда был военнослужащий второго года - это уже был готовый боец. <...> Армия сразу увеличится в два раза, если будет двухлетняя служба", - сказал парламентарий.

"Если бы армия была такая <...>, может быть, мы даже обошлись бы без частичной мобилизации", - добавил он.

При этом первый зампред международного комитета СФ подчеркнул, что решение данного вопроса относится к ведению президента страны и Министерства обороны РФ.