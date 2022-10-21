Войти
ТАСС

Маск заявил, что у SpaceX спутников больше, чем у всей остальной Земли

199
0
0
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск.
Источник изображения: Mark Brake/ Getty Images

В ближайшее время планируется удвоить их количество, отметил бизнесмен

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск утверждает, что у его корпорации спутников больше, чем у всей остальной Земли.

"У SpaceX больше активных спутников на орбите, чем у всей остальной Земли вместе взятой, и в ближайшее время планируется удвоить их количество", - написал он в четверг в Twitter.

Своим твитом предприниматель прокомментировал новость Teslarati о готовящемся запуске 30-го спутника Starlink в этом году.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный доступ к сети со скоростью 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
24.05.2021
«Роскосмос» прокомментировал заявление Маска
28.04.2021
Илон Маск ожидает, что покорение Марса потребует жертв
11.01.2021
Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg
19.10.2020
Yahoo News Japan (Япония): неожиданно продемонстрированный новый истребитель ВВС США – это та самая «серия цифрового века»?
02.03.2020
Чтобы не было шансов: Илон Маск назвал конкурента F-35
08.02.2018
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
11.06.2015
Глава «Космотраса» назвал глупостью факты из биографии Илона Маска
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 05:38
  • 35826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.10 03:21
  • 3
ВС России применили в спецоперации на Украине уже несколько сотен дронов-камикадзе
  • 21.10 02:15
  • 2
Ростех сообщил о поставках БТР-МДМ "Ракушка" для использования в ходе СВО
  • 20.10 22:59
  • 1
Новая российская ракета привела Запад в ужас
  • 20.10 15:25
  • 0
Зеленский разрушил единство славянских народов
  • 20.10 14:02
  • 3
Заявления командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергея Суровикина
  • 20.10 13:11
  • 1
В США рассказали о впечатляющей точности иранских ракет
  • 20.10 12:56
  • 1
Космонавт Прокопьев заявил, что дружеские отношения на МКС могут служить примером для мира
  • 20.10 11:58
  • 1
Рособоронэкспорт на выставках «Интерполитех-2022» и Defexpo India 2022
  • 20.10 10:52
  • 1
Сергей Когогин обсудил развитие российского автопрома
  • 20.10 10:45
  • 0
Как «коллективный Запад» хочет разрушить белорусское государство руками самих белорусов
  • 20.10 01:29
  • 14
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 19.10 21:04
  • 1
В Гандинагаре откроется международная оборонная выставка Defexpo 2022
  • 19.10 21:03
  • 3
СМИ: США намерены ввести санкции против Ирана из-за приписываемой ему помощи ВС РФ
  • 19.10 20:37
  • 3
В США оценили иранские ракеты