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ВС России поразили все назначенные военные и энергетические объекты Украины

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Вооруженные силы (ВС) России поразили все назначенные военные и энергетические объекты Украины. Об этом 20 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.


«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины», — заявил он.

По словам Конашенкова, все назначенные объекты поражены.

Кроме того, силами ПВО в ДНР был сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Также были сбиты в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. В районе Новомихайловки в ДНР перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».

Ранее в этот же день воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах.

Накануне директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что всего на территории Украины повреждено около 40% энергетической инфраструктуры из-за обстрелов российских военных.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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