Вооруженные силы (ВС) России поразили все назначенные военные и энергетические объекты Украины. Об этом 20 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины», — заявил он.

По словам Конашенкова, все назначенные объекты поражены.

Кроме того, силами ПВО в ДНР был сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Также были сбиты в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. В районе Новомихайловки в ДНР перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».

Ранее в этот же день воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах.

Накануне директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что всего на территории Украины повреждено около 40% энергетической инфраструктуры из-за обстрелов российских военных.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».