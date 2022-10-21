Российские десантники уничтожили украинскую технику при помощи дронов

Источник изображения: topwar.ru

Подразделение Воздушно-десантных войск РФ ликвидировало буксируемую гаубицу «Мста-Б», танк, автомобили и РЛС Вооруженных сил Украины. Российские десантники уничтожили украинскую военную технику при помощи дронов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Наносить точные удары по вражеской технике бойцам ВДВ помогали беспилотные летательные аппараты, которые передавали координаты объектов в режиме реального времени. Также они вели видеосъемку атаки дронов на позиции ВСУ, кадры которой были опубликованы российским оборонным ведомством.

В агентстве РИА Новости утверждают, ссылаясь на источники, что российские десантники нанесли удар по позициям украинских вооруженных формирований при помощи БПЛА-камикадзе «Ланцет». Один из собеседников уточнил, что атака беспилотников происходила на Николаево-Криворожском направлении.

Второй источник сообщил, что во время спецоперации на Украине российские военные уже успели применить несколько сотен дронов-камикадзе, сделанных отечественными производителями. Это барражирующий боеприпас «Куб» и две модификации БПЛА «Ланцет».

Источник изображения: topwar.ru

Их основное преимущество заключается в малозаметности для глаза, слуха, а также специальной аппаратуры. Чаще всего их обнаруживают, когда уже становится слишком поздно.