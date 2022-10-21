Захарова: накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к прямому столкновению с РФ

Представитель МИД РФ обратила внимание, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Накачивание Украины натовскими вооружениями и военная помощь Киеву приближают альянс к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать солдат киевского режима, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией", - сказала Захарова.

Захарова обратила внимание, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.