Сухопутные войска Индии закупят 363 "логистических" БЛА

ЦАМТО, 20 октября. Минобороны Индии 17 октября выпустило два запроса о предложениях (RFP), предусматривающих закупку в общей сложности 363 беспилотных летательных аппаратов для снабжения сухопутных подразделений.

Как сообщает The Week, "в соответствии с быстро меняющейся ситуацией, когда беспилотные летательные аппараты становятся незаменимыми", Министерство обороны Индии опубликовало RFP по закупке 163 "высотных" и 200 "средневысотных" платформ для Сухопутных войск.

Оба запроса предусматривают приобретение "логистических" БЛА. Данные платформы будут в основном использоваться для всепогодных дневных и ночных операций по доставке полезной нагрузки, начиная от боеприпасов и заканчивая обмундированием. БЛА за счет устанавливаемого разведывательного оборудования должен быть способен огибать опасные участки боевых действий и доставлять грузы в глубину театра военных действий.

Приобретение должно быть осуществлено в соответствии с положением о чрезвычайных закупках в рамках ускоренной процедуры (Fast Track Procedure – FTP) в категории "Покупай (индийское)" с не менее чем 60-процентным содержанием местных комплектующих или не менее 50-процентным, если дизайн БЛА является отечественным.

В запросе указано, что беспилотники должны иметь массу не более 100 кг с полезной нагрузкой не менее 15 кг для высотной версии (20 кг для средневысотной), легко выдерживать высотные сильные ветровые потоки и порывы. Автономность – не менее 40 мин. с полезной нагрузкой, радиус действия – не менее 10 км. Рабочий температурный диапазон для "высотных" БЛА – от +30 до -20 град. С, для "средневысотных" – от +45 до -20 град. С.

Высотные БЛА должны подниматься на высоту не менее 4000 м над уровнем моря и 1000 м над уровнем земли, для средневысотных аппаратов этот параметр составляет 3000 м и 1000 м, соответственно.

Примечательно, что в запросе о предложении указано, что "аппаратное и программное обеспечение, предлагаемое в рамках контракта, не должно содержать встроенного вредоносного кода, который активирует процедуры, блокирующие функцию оборудования, причиняющие физический ущерб пользователю или оборудованию во время эксплуатации". Любое иное будет считаться нарушением договора.

Последний день подачи заявок – 11 ноября 2022 года.