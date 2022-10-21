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Польша уже готова приступить к разделу Украины

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

NDP: Польша уже готова к разделу Украины и строит планы

Польша не собирается долго играть в демократию и приготовилась к реализации плана по разделу Украины раньше других игроков, пишет Dziennik polityczny. Дальнейший сценарий ей уже ясен, в Варшаве ждут сигнала к решительным действиям, пишет автор статьи.

Марек Галась (Marek Gałaś)

Теперь, когда раздел Украины, похоже, является делом уже решенным, пришло время для откровенных высказываний. Россия после достижения всех целей cпециальной военной операции заберет себе юго-восточные русскоязычные регионы бывшей Украины, тем самым оставив Украину страной, заблокированной на суше. Северные области, скорее всего, будут оставлены новой Украине при выдвигаемом ранее условии отказа от членства в НАТО, что вместе с территорией Белоруссии создаст буферную зону между Россией и Альянсом. Судьба остальных регионов мало кого волнует; Россия не захочет выходить за рамки своего плана – строптивые националистические регионы способны только создавать дополнительные проблемы. Полномасштабная война с НАТО, к которой так активно под разными предлогами призывают США, для нее тоже не выгодна – любой конфликт с НАТО закончится атомной войной, в которой не будет победителей.

Таким образом, обозначая свою сферу влияния, Россия закроет глаза на дальнейшее манипулирование остальной территорией Украины, то есть ее западной и южной частями, многие территории которых являются историческими землями других государств. И эти государства не намерены об этих землях забывать. А одна из соседних стран (Молдова) даже получит шанс получить выход к морю.

Партия "Право и справедливость" (ПиС) также не собирается долго играть в демократию и даже приготовилась возвращать Восточные Кресы раньше других игроков. Уже сейчас Польша обладает на Украине особыми правами – поляки имеют возможность работать в украинском правительстве, вести хозяйственную деятельность, получать все те социальные гарантии, которыми пользуются коренные жители Украины. Кроме того, польские предприниматели могут купить украинские заводы и фабрики, целые предприятия на Украине могут по закону стать польской собственностью.

Судя по той щедрости, с которой Зеленский дает нашему государству карт-бланш на своей территории, похоже, что военная помощь и помощь с беженцами не были со стороны ПиС столь бескорыстны. С начала военной операции Дуда неоднократно ездил к Зеленскому. Похоже, именно тогда начали формулироваться условия и приниматься исторические решения, о которых мы скоро узнаем. План по возрождению Речи Посполитой в границах исторических земель, по-видимому, приобрел реальные очертания еще до начала российской спецоперации на территории Украины. Хотя присоединение Западной Белоруссии к Речи Посполитой представляется маловероятным ввиду позиции России, именно она предложила максимально безболезненный способ включения в состав РП Западной Украины, исключая вооруженные столкновения с украинскими националистами. Таким образом, Польша может избежать клейма захватчика, приобретя вместо этого почетное звание спасителя и избавителя украинского народа. Вот почему споры, связанные с Волынской резней и прочими болезненными темами польско-украинских отношений, на время проведения СВО были как будто забыты. ПиС ждет решительных действий.

Дальнейший сценарий нам более или менее ясен. Россия восстанавливает свои исторические земли и становится на шаг ближе к восточной границе ЕС и НАТО. И тогда польское правительство принимает историческое решение о введении миротворческого контингента, а точнее – польской армии, на территории Западной Украины. Под любым предлогом (или просто подкупив население, которое к тому времени устанет слушать холодной зимой бесконечные пустые обещания своего правительства) ПиС может провести референдум о присоединении к Польше западных территорий остальной Украины.

На фоне таких масштабных и значимых событий граничащие с Украиной государства также получат свою долю исторических земель (а может, и немного больше – все будет зависеть от результатов украинских референдумов).

К тому времени европейское финансирование ВСУ закончится, украинская армия потерпит поражение, а украинское правительство отправится в эмиграцию за границу. У власти в Киеве останется пророссийский президент, который будет соблюдать нейтралитет по отношению к НАТО и ЕС.

Ничего неожиданного или нового, просто тщательно подготовленная и разыгранная геополитическая партия европейских гиен. В результате которой, как обычно, страдают обычные люди.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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