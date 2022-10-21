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ТАСС

Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников

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Спутник «Гонец-М»
Спутник «Гонец-М» на площадке ОАО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнева».
Источник изображения: http://gonets.ru/Page245.html

Необходимый темп - один аппарат в день, заявил глава Роскосмоса

МОСКВА. 20 октября. /ТАСС/. Космическая отрасль в России должна перейти к конвейерному производству спутников, необходимый темп - один аппарат в день. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на отраслевом форуме Роскосмоса "Команда будущего" в четверг.

"Мы должны выйти на темп: спутник в день, будем учиться", - сказал он.

По словам Борисова, РФ готова перенимать в этой сфере опыт других стран, в том числе Китая.

"Массовое производство - это другая логистика, начиная от складских помещений и обеспечения всем необходимым и заканчивая организацией производства", - пояснил глава Роскосмоса.

По его мнению, ситуация, когда спутник может создаваться по 18 месяцев, никуда не годится. "К сожалению, мы отстали, и это надо признать", - отметил Борисов. 

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Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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