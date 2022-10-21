Минобороны показало видео применения дронов «Ланцет» против техники ВСУ

Минобороны России: беспилотники «Ланцет» ВДВ уничтожили украинскую военную технику

Минобороны России 20 октября показало видео применения дронов «Ланцет» Воздушно-десантных войск (ВДВ) против техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Дроны поразили буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику подразделений ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны в Telegram-канале.

15 октября российский ударный беспилотник «Ланцет» ликвидировал комплекс противовоздушной обороны С-300 Украины на запорожском направлении.

«Ланцет» является разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Беспилотник может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении дрон пикирует и взрывается над ней.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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