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Известия.ru

Минобороны показало видео применения дронов «Ланцет» против техники ВСУ

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России: беспилотники «Ланцет» ВДВ уничтожили украинскую военную технику

Минобороны России 20 октября показало видео применения дронов «Ланцет» Воздушно-десантных войск (ВДВ) против техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).


«Дроны поразили буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику подразделений ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны в Telegram-канале.

15 октября российский ударный беспилотник «Ланцет» ликвидировал комплекс противовоздушной обороны С-300 Украины на запорожском направлении.

«Ланцет» является разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Беспилотник может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении дрон пикирует и взрывается над ней.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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